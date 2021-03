Allgemein | STAR NEWS

Katy Perry: Was schimmert denn da an ihrer Hand?

DE Showbiz - Haben sie es jetzt endlich getan? Seit Jahren wartet die Welt mit angehaltenem Atem auf die Nachricht, dass die Dauerverlobten Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) endlich den Bund fürs Leben eingehen. 2019 hatte der Schauspieler ('Herr der Ringe') seiner Liebsten einen beeindruckenden Ring an den Finger gesteckt. 2020 kam dann Tochter Daisy zur Welt. Von einer Heiratsurkunde gibt es aber nach wie vor keine Spur.

Schnappschuss auf Hawaii

Doch jetzt gibt es neue Entwicklungen. Zurzeit befinden sich die Sängerin ('I Kissed A Girl'), ihr Verlobter, Daisy und Orlandos Sohn aus erster Ehe, der zehnjährige Flynn, auf Urlaub auf Hawaii. Dort war Katy am Dienstag (16. März) von Paparazzi fotografiert worden. Und schon hatten Beobachter eine ganze Reihe Fragen. Denn dort, wo der Star normalerweise den Verlobungsring in Form einer Blume — geschätzter Wert: eine halbe Million Dollar — trägt, prangte ein schmaler, schlichter Goldring. Klar, dass daraufhin über eine heimliche Hochzeit spekuliert wurde. Eigentlich hatten beide für letztes Jahr eine große Sause in Japan geplant, doch wie bei so vielen anderen auch wurden diese Pläne von der Pandemie durchkreuzt.

Haben Katy Perry und Orlando Bloom heimlich geheiratet?

Weder Katys noch Orlandos Sprecher haben sich bislang offiziell zu dem kleinen goldenen Schmuckstück am Finger der Sängerin geäußert. Für beide Stars wäre es die zweite Ehe. Katy war zuvor von 2010 bis 2012 mit dem britischen Skandal-Comedian Russell Brand verheiratet gewesen, Orlando blickt auf drei Jahre Ehe mit dem Supermodel Miranda Kerr zurück. Aus der Ehe stammt auch Flynn. Das Paar trennte sich 2013. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, hoffen die Fans jetzt natürlich darauf, dass Orlando Bloom und Katy Perry ihre Hochzeitsfeier mit einer großen Party nachholen.