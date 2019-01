Allgemein | STAR NEWS

Katy Perry: Verlobung mit Orlando Bloom?

Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) pflegen bereits seit Jahren eine On/Off-Beziehung. Geht es jetzt bald vor den Traualtar?

Die Sängerin ('I kissed a Girl') und der Schauspieler ('Der Herr der Ringe') scheinen heimlich einen Schritt weitergegangen zu sein. So zumindest interpretieren Fans von Katy Perry und Orlando Bloom ein Posting und einen entsprechenden Kommentar auf Instagram.

Doch der Reihe nach: Am Sonntag [13. Januar] feierte Orlando seinen 42. Geburtstag. Wie heutzutage üblich, teilte der Star zu diesem freudigen Anlass ein Foto, das am Vortag seines Ehrentages am Set seines neuesten Films aufgenommen worden war. "Mein letztes Selfie am Set als 41-jähriger", heißt es in der Bildunterschrift. "Ich bin so dankbar, während ich darüber nachdenke, wie die Zeit vergeht. Dabei ist Alter nur eine Zahl, wir selbst hingegen sind viel mehr. Wir sind unsere Entscheidungen, unsere Worte, unsere Gedanken und unsere Taten – sie formen unsere Realität."

Ganz schön tiefgründig für einen gewöhnlichen Geburtstag. Doch ein Kommentar von seiner Freundin Katy Perry lässt die Fans besonders aufhorchen: "Ich bin so glücklich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Herzlichen Glückwunsch, mein Engel." Das konnte offenbar nur eins bedeuten, und Anhänger weltweit gratulierten dem Paar umgehend zur bevorstehenden Hochzeit. Ob Katy Perry und Orlando Bloom wirklich verlobt sind, oder ob es nur Wunschdenken der Fans ist, weiß zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand.

