Katy Perry: Orlando Bloom bringt sie zum Sabbern

DE Showbiz - Katy Perry (35) konnte einfach nicht an sich halten: Als sie ihren Verlobten Orlando Bloom (43) oben ohne in einem Trailer für seinen neuesten Film sah, war es um die Sängerin ('I Kissed A Girl') geschehen.

Orlando Blooms neuer Film erscheint am 24. Juli

Am Sonntagabend teilte Katy, die sich zurzeit auf die Geburt ihres ersten Kindes von dem Schauspieler ('Herr der Ringe') vorbereitet, einen Clip von Orlandos neuem Film 'Retaliation'. Darin ist ihr Verlobter unter anderem auch oben ohne zu sehen, sehr zur Begeisterung seiner Freundin. Sie würde bei seinem Anblick "sabbern" schrieb Katy zum Clip und rührte natürlich ordentlich die Werbetrommel für den Thriller, der am 24. Juli in die Kinos kommt.

Katy Perry wird Mutter

Das Paar befindet sich noch immer in Selbst-Isolation, denn Katy Perry gehört als Schwangere zur Risikogruppe für eine Corona-Infektion. Dabei leistet ihnen Flynn Gesellschaft, Orlandos Sohn aus erster Ehe mit dem Model Miranda Kerr. Wann genau der Stichtag für das Baby ist, haben die beiden nicht verraten. Allerdings wissen wir, dass es eine Tochter wird und "diesen Sommer" zur Welt kommen soll. Bis es soweit ist, kann sich Katy Perry sicher noch ein paar Mal den Trailer mit Orlando Bloom anschauen.