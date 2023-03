Allgemein | STAR NEWS

Drei Monate ohne: Katy Perry und Orlando Bloom wollen ein Vierteljahr nüchtern bleiben

DE Showbiz - Katy Perry (38) und Orlando Bloom haben einander das Versprechen abgenommen, dass die nächsten drei Monate kein Alkohol durch ihre Kehlen fließen soll. Das verriet die Sängerin ('Roar') bei einem Cocktail-Event, das am Montag (27. März) in der Bar Mister Paradise in New York stattfand. Dabei erklärte Katy, dass sie keinen Alkohol anrühren werde, weil sie und ihr Verlobter einander geschworen hatten, drei Monate lang nichts zu trinken.

Kein Drink für Katy Perry

"Heute bin ich seit genau fünf Wochen nüchtern… Ich habe einen Pakt mit meinem Partner geschlossen und ich will aufhören", sagte die Mutter einer Zweijährigen, während sie so tat, als würde sie weinen, wie ‘People’ berichtete. Luke Bryan, der neben ihr in der ‘American Idol’-Jury sitzt, fragte sie scherzhaft, ob sie schon dabei sei, aufzugeben. Aber davon wollte Katy nichts wissen: "Nein, nein! Ich kann nicht aufgeben. Ich habe es versprochen. Drei Monate." Auch ohne Drinks hatte sie neben Co-Juror Lionel Richie und ‘American Idol’-Moderator Ryan Seacrest ihren Spaß und nippte an alkoholfreien Apéritifs von De Soi, die sie selbst 2022 auf den Markt brachte.

Hochzeitspläne bleiben vage

Während Katy und Orlando ihren Alkoholverzicht konsequent durchziehen, sind ihre Ansichten zur immer wieder angekündigten Hochzeit noch immer uneindeutig. Das Paar lebt seit 2016 in einer On-Off-Beziehung; 2019 machte der Hollywoodstar seiner Freundin am Valentinstag einen Antrag und im August 2020 wurde die gemeinsame Tochter Daisy geboren. In der ‘Drew Barrymore Show’ wurde Katy im September gefragt, wie die Hochzeitsplanung denn aktuell aussehe: "Es gibt immer noch einen Plan, aber die Location ist problematisch. Ich liebe eine große Feier. Ich stehe auf große, lustige, exotische, tolle Feiern. Also hoffentlich bald", sagte Katy Perry vage.

