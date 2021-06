Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: Was läuft da mit Irina Shayk?

DE Showbiz - Schenkte sich Kanye West etwa neues Liebesglück zum Geburtstag? Am Dienstag (8. Juni) feierte der Rapper ('Gold Digger') seinen 44. Geburtstag im Süden Frankreichs. Dabei immer an seiner Seite: Supermodel Irina Shayk (35).

"Zu 100 Prozent zusammen"

Die beiden seien "zu 100 Prozent zusammen" zitiert das US-Promi-Portal 'TMZ' gleich mehrere Insider. Ein offizielles Statement gibt es bislang weder vom Musiker noch vom Model. Kanye ist seit vier Monaten single, nachdem seine Noch-Frau Kim Kardashian (40) die Scheidung eingereicht hatte. Irina war zuvor mit Schauspieler Bradley Cooper (40) zusammen, mit dem sie eine vier Jahre alte Tochter namens Lea hat. Zuvor hatte sie eine Beziehung mit Fußballer Cristiano Ronaldo (36).

Und was denkt Kanye Wests Ex?

Am Dienstag trafen sich Irina und Kanye West in der luxuriösen Villa La Coste in der Provence. Beide wurden mehrfach gesehen, wie sie auf dem Anwesen spazieren gingen, manchmal auch von Freunden begleitet. Wie ernst es wirklich zwischen den beiden ist, weiß derweil niemand, aber natürlich wollen jetzt alle wissen, was Kanyes Noch-Frau über das neue Glück ihres Mannes denkt. Während Kim Kardashian offiziell schweigt, will 'E! News' mit Insidern gesprochen haben, die erklärten, dass die Mutter von Kanyes Kids kein Problem mit seiner neuen Flamme hat.

"Kim hat die Gerüchte um Kanye und Irina Shayk gehört und es macht ihr nichts aus", soll jemand gesagt haben, der die Unternehmerin näher kennt. "Solange es sich nicht auf die Kids auswirkt, hat sie kein Problem damit." Irina Shayk und Kanye West kennen sich übrigens schon länger: Die schöne Russin trat in seinem Video zu 'Power' auf modelte für seine Fashion-Linie Yeezy.

Bild: Ron Sachs/picture-alliance/Cover Images