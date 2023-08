Allgemein | STAR NEWS

Neue Chance: Kanye West darf wieder twittern

DE Showbiz - Kanye West (46) kann sich jetzt wieder auf Social Media austoben. Der Rapper bekommt seinen Twitter-Account zurück. Aber es ist nicht mehr alles so wie früher. Laut dem ‘Wallstreet Journal’ wird der Star mit seinem neuen X-Account, wie Twitter jetzt heißt, kein Geld verdienen.

‘Death Con 3’-Drohungen

Und die Twitter/X-Bosse haben sich auch versichern lassen, dass keine antisemischen Sprüche von dem Musiker über ihre Plattform verbreitet werden. Dieses war bekanntlich in der Vergangenheit passiert und hatte den Grammy-Gewinner seinen Account gekostet. Der Modedesigner hatte dort Ende letzten Jahres ein Bild mit einem Hakenkreuz in Kombination mit einem Davidstern veröffentlicht. Vorher postete er eine Reihe antisemitischer Tiraden in den sozialen Medien und in Interviews und twitterte, dass er jüdische Menschen mit "Death Con 3" bestrafen würde. Sein Konto wurde deaktiviert, aber dann kurzfristig wieder zugelassen, bis er weniger als zwei Wochen später Adolf Hitler und die Nazis lobte, bevor er das besagte manipulierte Hakenkreuz postete.

Kanye West bekam Ärger mit Elon Musk

Kanyes Ausfälle gingen schließlich sogar Twitter-Eigentümer Elon Musk zu weit, der dann tweetete: "Ich habe mein Bestes gegeben. Trotzdem hat er erneut gegen unsere Regel gegen Aufstachelung zur Gewalt verstoßen. Das Konto wird gesperrt.” Jetzt kann man nur hoffen, dass sich das Weltbild von Kanye West geändert hat und er nicht mehr von einer jüdischen Weltverschwörung ausgeht. Im März hatte der vierfache Vater angemerkt, dass er “jüdische Menschen wieder mag”, denn ihm hatte Jonah Hill in ‘21 Jump Street’ gefallen. Der Produzent hatte offen über seine psychischen Probleme gesprochen und auch seine bipolare Störung öffentlich gemacht. Inwieweit er sich nun Hilfe geholt hat, weiß man nicht. Die nächsten Wochen wird Kanye Wests Account auf jeden Fall unter besonderer Beobachtung stehen.

Bild: Walik Goshorn/Media Punch/INSTARimages.com