Kanye West und Irina Shayk: Es ist schon wieder aus

DE Showbiz - Kanye West (44) und Irina Shayk (35) sind nicht mehr zusammen. Die Romanze soll nicht lange gehalten haben.

Fernbeziehung war schwierig

Die Bedingungen für eine Beziehung waren auch nicht so einfach. Kanye lebt in Los Angeles, Irina in New York. Aber laut eines Insiders war es eh nicht die große Liebe: "Es war nie eine ernste Sache", steckte ein Insider 'People' und eine zweite Quelle fügte hinzu, dass der Rapper "momentan gar keine Zeit fürs Dating" habe, da seine Kinder und Arbeit ihn viel zu sehr in Anspruch nehmen. Irina fände er aber "unglaublich".

Kanye West und Irina turtelten in Frankreich

Das erste Mal nahm die Welt Notiz von dem neuen Paar, als die beiden gemeinsam bei Kanyes Geburtstagsfeier in Frankreich auftraten. Dann war Irina, die mit ihrem Ex Bradley Cooper (46) die vierjährige Lea erzieht, im Juli bei der Listening Party ihres neuen Beaus in Atlanta gesichtet worden. Aber nun ist die Beziehung aus, bevor sie überhaupt richtig begann. Kanye hat Ablenkung genug - er konzentriert sich auf sein neues Album, seine Modeprojekte und auf die vier Kinder, die er mit seiner baldigen Exfrau Kim Kardashian (40) hat. Da bleibt tatsächlich nicht viel Zeit für die Liebe - ob Kanye West wohl bald wieder einen Gang runterschaltet?

