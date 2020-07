Allgemein | STAR NEWS

Kanye West: Twitter-Konto gehackt

DE Showbiz - Noch nie wurden so viele Twitter-Accounts von Prominenten auf einmal gehackt: Rapstar Kanye West, Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Boss Jeff Bezos, der ehemalige US-Präsident Barack Obama und der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden zählen zu den berühmten Persönlichkeiten, deren Konten missbraucht wurden.

Wie sicher ist Twitter?

Unbekannten war es gelungen, Werbung für einen Bitcoin-Betrug über die Profile der Betroffenen zu verbreiten. In der am Mittwoch (15. Juli) über die Accounts verbreiteten Botschaft wurde versprochen, eingeschickte Bitcoins doppelt zurückzuzahlen. Der beispiellose Hack wirft Fragen zu Twitters Sicherheitsmaßnahmen auf. Das Social-Media-Unternehmen erklärte in einem Statement: "Wir sind uns eines Sicherheitsproblems in Bezug auf Twitter-Konten bewusst", so ein Vertreter in einer Erklärung, die auf dem Konto der Micro-Blogging-Plattform veröffentlicht wurde. "Wir untersuchen das Problem und unternehmen Schritte, um dieses zu beheben. Wir werden alle in Kürze über weitere Updates informieren. Möglicherweise können Sie derzeit nicht twittern oder das Passwort zurücksetzen, während wir uns um den Vorfall kümmern."

Jack Dorsey entschuldigt sich

Auch Twitter-Chef Jack Dorsey meldete sich zu Wort: "Wir alle bedauern, dass dies passiert ist. Ein harter Tag für uns bei Twitter." Sobald die Firma ein besseres Verständnis" von dem habe, was passiert sei, werde man die Öffentlichkeit so ausführlich wie möglich darüber informieren.