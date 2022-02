Allgemein | STAR NEWS

Kanye West hofft auf Versöhnung: Der Rapper wünscht sich seine Familie zurück

DE Showbiz - Auf Instagram äußerte Kanye West (44) die Hoffnung, wieder mit seiner Familie vereint zu werden. Derzeit lebt er von seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) und den vier gemeinsamen Kindern getrennt.

Kanye West betet auf Instagram

Nachdem neue Fotos von Kim und den Kindern North, Saint, Chicago und Psalm zusammen mit einem Interview in der amerikanischen 'Vogue' erschienen, gab es für Kanye kein Halten mehr. Auf Instagram ließ er seinem Hoffen und Sehnen freien Lauf, als er unter einem Screenshoot der Familienfotos in Großbuchstaben schrieb: "Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen."

Einsamkeit sollte es nicht sein, die diesen Wunsch beflügelt, denn der Rapper datet derzeit die Schauspielerin Julia Fox. Gleichzeitig fleht er Kim in regelmäßigen Abständen um eine Versöhnung an, seit sie im Februar 2021 die Scheidung einreichte.

Kim Kardashian gibt sich nachdenklich

In dem 'Vogue'-Interview denkt Kim laut über die Gründe für die Trennung nach: "Lange Zeit habe ich alles getan, um andere glücklich zu machen. Und in den letzten zwei Jahren beschloss ich, ich mache mich jetzt selbst glücklich. Und das fühlt sich wirklich gut an. Und auch wenn das zu Veränderungen und zu meiner Scheidung führte, glaube ich, dass es wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn es darum geht, was dich glücklich macht. Ich habe mich gewählt. Ich glaube, es ist okay, sich selbst zu wählen", erklärte Kim. Sie gab auch Einblicke in ihr neues Leben, in dem sie sich die Elternpflichten weiterhin mit Kanye teilt: "Du kannst so verletzt oder sauer auf deinen Ex sein, aber vor den Kindern muss es für mich immer heißen 'Euer Vater ist der Beste'. Sei immer der beste Cheerleader des anderen Elternteils, egal was du persönlich gerade durchmachst", sagte sie.

Das Interview wurde im Januar geführt, bevor sie sich mit Kanye auf Social Media darüber stritt, ob Tochter North einen TikTok-Account haben dürfe. Auf seine Äußerungen antworte Kim: "Kanyes Besessenheit, unsere Situation auf so negative und öffentliche Art zu kontrollieren und manipulieren, verursacht allen nur noch mehr Schmerz." Kim Kardashian ist nichts wichtiger, als das Privatleben ihrer Familie, die sie mit Kanye West hat, privat zu halten.

