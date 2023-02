Allgemein | STAR NEWS

Kaley Cuoco: Schwanger, aber keinen Plan

DE Showbiz - Kaley Cuoco (37) wird zum ersten Mal Mutter. Doch während ihr Partner Tom Pelphrey (40) rund um die Uhr Bücher über Kinder und Eltern verschlingt, lässt sie es sein. Er ist also bestens vorbereitet, während die Schauspielerin ('Big Bang Theory') alles auf sich zukommen lässt.

"Es ist fast zu viel"

"Ich habe keinen Plan und ich habe genau null Bücher gelesen", gestand die werdende Mutter in einem Interview mit 'Entertainment Tonight'. "Ich bin einfach niemand, der sich vorbereitet. So bin ich einfach nicht. Es wird schon toll werden, ich vertraue auf die Abläufe. Tom hat genug für uns beide gegoogelt. Zu diesem Zeitpunkt könnte er sicher das Baby zur Welt bringen." Kaleys Sorglosigkeit ist ihr Markenzeichen und keinesfalls neu. "Ich sage immer nur: 'Es wird schon toll', aber so bin ich durchs Leben gegangen. Heutzutage lassen wir uns zu sehr (von Einzelheiten) gefangen nehmen. Wir haben alle (Lösungen) direkt vor uns liegen, und es ist fast zu viel."

Das Kind erzählt, Kaley Cuoco hört zu

Ein Grund, warum sich Kaley Kuoco nicht übermäßig Gedanken über die ersten Wochen im Leben ihres noch ungeborenen Kindes macht, ist der, dass sie Hilfe haben wird. Ihre Mutter, so die Darstellerin, kann es gar nicht erwarten, ihr unter die Arme zu greifen, denn sie warte bereits "seit 20 Jahren auf ein Enkelkind." Eine Freundin habe ihr zudem versichert, dass das Baby selbst ihr schon klar machen werde, was zu ist. "Ich bin so, ich erzähle Leuten ständig, was sie tun sollen. Wenn dieses Kind auch nur annähernd so ist wie ich, wird sie mir sagen: 'Das will ich', und ich muss nur zuhören", ist Kaley Cuoco überzeugt.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images