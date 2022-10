Allgemein | STAR NEWS

Kaley Cuoco: Beinahe hätte der ‚Big Bang Theory‘-Star ein Bein verloren

DE Showbiz - Schauspielerin Kaley Cuoco (36) hätte nach einem Unfall beinahe nicht mehr bei 'The Big Bang Theory' mitspielen können. In einem Buch über die Erfolgsserie wurde jetzt bekannt, dass die Amerikanerin kurz vor der Amputation stand.

"Schlimmste Zeit"

In dem Buch, von dem 'Vanity Fair' Auszüge zitierte, erinnerte sich Serienmacher Chuck Lorre an den schlimmen Vorfall aus dem Jahr 2010, als seine Hauptdarstellerin bei einem Reitunfall schwer verletzt wurde. Ihr Pferd hatte sie abgeworfen und war auf ihr linkes Bein getreten. "Das war die dunkelste und schlimmste Zeit in den ganzen zwölf Jahren der Serie. Kaley hätte ihr Bein verlieren können." Die Gestürzte schaudert ebenfalls, wenn sie daran denkt. "Bevor ich operiert wurde, musste ich etwas unterschreiben, in dem es hieß 'Wir wissen es erst, wenn wir uns das Bein anschauen können, ob Sie es behalten können, oder nicht. Es kann sein, nicht.'" Keine schöne Aussicht, aber zum Glück konnten die Ärzt*innen das Bein retten und der Star konnte weiterhin als Penny in der Serie auftreten.

Kaley Cuoco ist schwanger

Das war sicherlich ein Schreckensmoment im Leben von Kaley Cuoco, aber mittlerweile kann sie mit freudigeren Nachrichten aufwarten. Die Darstellerin erwartet nämlich zusammen mit ihrem Liebsten, dem 'Ozark'-Star Tom Pelphrey, das erste Kind und teilte dies freudestrahlend ihren Instagram-Followern mit: "Das kleine Pelphry-Mädchen kommt 2023. Fühle mich so gesegnet und bin hin und weg! Ich liebe dich, Tommy Pelphrey." Das Paar macht schnell Nägel mit Köpfen, denn es ist erst seit dem Frühjahr zusammen und unterhält seitdem seine Fans in den sozialen Medien mit gegenseitigen Liebesbekundungen. Da kann man Kaley Cuoco und Tom Pelphrey nur gratulieren.

