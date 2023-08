Allgemein | STAR NEWS

Kader Loth: Streit hält jung

DE Deutsche Promis - Kader Loth (50) ist seit 2017 mit dem Berliner Unternehmer Ismet Atli verheiratet. Das Paar kam 2008 zusammen, trennte sich, fand dann aber wieder zusammen. Man kann schon sagen, dass es in der Beziehung eher stürmisch zugeht als harmonisch.

“Wir versuchen wirklich, viel zu streiten”

Aber das scheint den beiden zu passen, denn auch nach außen verbreiten sie gern dieses Bild. Als sie bei der Angermacher Trachtennacht in Berlin auftauchten, gaben sie zu, dass es gerade mal wieder in der Beziehung grummelt. "Wir versuchen wirklich, viel zu streiten. Streit macht jung", befand die ehemalige Dschungel-Kandidatin gegenüber ‘t-online.de’. "Ich fluche gerne in verschiedenen Sprachen, das ist auch sehr gesund. Bei uns ist immer Streit, und das hält jung." Und für den roten Teppich der alpinen Veranstaltung hatte sich die Berlinerin auch gleich ein gutes Streitthema ausgesucht, denn sie trug die Schleife ihres Dirndls links, was eigentlich den Single-Status bedeutet.

Kader Loth will für einen Abend Single sein

Was es damit auf sich hat, ließ sich Kader Loth leicht entlocken. "Ich hab gesagt: ‘Heute bin ich Single – geh mir nicht auf die Nerven! Ich möchte meinen Spaß haben", offenbarte die genervte Ehefrau dem 'Berliner Kurier’ und machte dann auch gleich eine Kampfansage: "Er soll sehen, dass er immer noch eine Frau hat, die begehrenswert ist und mit anderen Männern flirten kann. Er denkt, ich kann ohne ihn gar nicht leben, das wollen wir doch mal heute sehen." Stein des Anstoßes ist, dass sich ihr Isi ein Tattoo auf dem Bauch stechen lassen möchte. Und zwar einen Wolfskopf. Das findet seine Angetraute gar nicht gut.

Die ehemalige Alm-Königin packte auch aus, wie sehr die Wechseljahre sie mitnehmen und dass dies auch Auswirkungen auf ihre Ehe hat. Sie holt sich aber auch professionelle Hilfe. "Ich nehme ihn mit zu meiner Hormontherapeutin. Für den Mann ist es natürlich auch schwer, wenn die Frau keine Lust mehr auf den Mann hat, weil die Hormone nicht mehr so mitspielen", erklärte Kader Loth einen der Gründe, warum es gerade nicht ganz so reibungslos in ihrer Ehe läuft.

Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene