Kader Loth: So hart wurde sie im ‚Sommerhaus der Stars‘ rangenommen

DE Deutsche Promis - Kein Sommer ohne eine Reality-Show mit Kader Loth (49) und auch dieses Mal wird es wieder relativ unschön für den TV-Star.

Eklige Brühe

Die Berlinerin musste in ihrem Fernsehdasein schon so manches über sich ergehen lassen und auch auf diese Nummer hätte sie bestimmt verzichten können. Bei 'Sommerhaus der Stars' musste ihr Mann Ismet Atli (51) Fragen über ihre Beziehung beantworten und seine Performance war, wenn es mal gnädig formuliert, eher suboptimal. Das hatte Konsequenzen, denn für jede falsch beantwortete Frage wurde seine Liebste durch eine eklige Brühe gezogen. Die Reality-Queen brachte nach ein paar unfreiwilligen Bädern das Spiel ab und kanzelte laut 'Bild' ihren Liebsten ab: "Ich frage mich, mit wem du die letzten 13 Jahre zusammen bist!"

Kader Loth hatte keinen schönen Sommer

Jetzt kann man sagen, dass der Sommer für Kader Loth besser hätte laufen können. Die Gage für die Reality-Show wird ein Schmerzpflaster sein, vor wenigen Tagen wurde der Star ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Gallenkolik machte Kader das Leben zur Hölle und da blieb am Ende nur eine OP. "Heute hat man mir die Galle inklusive über 50 Gallensteine entfernt", postete die Kranke von ihrem Krankenhausbett auf Instagram und hielt als Beweis einen kleinen Behälter mit besagten Steinen in die Kamera. Im Interview mit 'Bild' wurde die Anzahl dann aber ein wenig relativiert: "Ich habe mich erschrocken, als ich all die Steine nach der Operation gesehen habe. Das waren mehr als 30 Stück, mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimeter."

Kader wunderte sich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, denn fettig isst sie nun wirklich nicht. Aber zumindest konnte sie sich darüber freuen, dass ihr Gatte ihr nicht vom Krankenhausbett wich. Damit hatte er bei Kader Loth wieder Pluspunkte gesammelt - bis zur nächsten Ekelbrühe.

Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene