Justin Timberlake: Zoom-Überraschung für Biden-Unterstützer

DE Showbiz - Mit diesem Gesprächsteilnehmer hatte niemand gerechnet: Als sich eine Gruppe von freiwilligen Wahlkampfunterstützern von Joe Biden über Chancen und Strategien austauschten, tauchte plötzlich ein bekanntes Gesicht auf den Bildschirmen auf: Justin Timberlake (39) wollte einfach mal Danke sagen und den Wahlkämpfern seine Bewunderung aussprechen.

Justin Timberlake funkt auf Zoom dazwischen

"Ich wollte nur vorbeikommen und euch Leuten sagen, dass ich ein großer Fan von euch bin", sagte er der Wahlkampftruppe im besonders umkämpften US-Bundesstaat Pennsylvania. "Eure Stadt, euer Staat wird eine riesige Rolle spielen in dieser Wahl."

Dann lauschte der Star den Erzählungen der Freiwilligen, die berichteten, wie es dazu kam, dass sie sich politisch engagieren wollten. Er wiederum nannte seine eigenen Gründe, für Joe Biden zu stimmen, dessen Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, er als "den coolsten Menschen der Welt" bezeichnete.

Respekt für die Arbeit, die keiner sieht

"Als ich jünger war, wurde mir immer gesagt, dass die härteste Arbeit die ist, die niemand sieht", erklärte er. "Das passt zu dem, was ihr hier hinter den Kulissen des Wahlkampfes macht." Schon früher hatte Justin Timberlake sein 59,4 Millionen Instagram-Follower aufgefordert, in der wichtigen Wahl ihre Stimme abzugeben. Bei dieser Gelegenheit verriet er bereits, für wen er stimmen würde: "Wenn ihr das erste Mal wählt, oder immer noch nicht sicher seid, ob ihr überhaupt wählen wollt – weil ihr denkt, dass eure Stimme keinen Einfluss hat, oder ihr dem Ablauf nicht traut, oder es alles nur Kopfschmerzen bereitet… alles, was ich sagen kann, ist, dass wir euch wirklich brauchen. Ich werde für @joebiden und @kamalaharris stimmen. Ich werde frühzeitig und per Briefwahl wählen in diesem Jahr." Auf den Ausgang der Wahl ist nicht nur Justin Timberlake gespannt.