Justin Timberlake entschuldigt sich: ‚Cry Me A River‘ war nicht respektlos gemeint

DE Showbiz - Justin Timberlake (42) macht keine gute Figur in den Memoiren seiner Ex-Freundin Britney Spears (42). Der Sänger ('Sexy Back') wird von seiner Ex beschuldigt, der Welt seine Version ihrer Trennung aufgedrückt zu haben.

“Wollte nicht respektlos sein”

Dies sei durch seinen Song 'Cry Me A River' passiert, den er 2002 veröffentlichte. In dem Video war dann auch eine junge Frau zu sehen, die wie Britney aussah und dem Star übel mitspielte. In dem Lied geht es um Untreue und es war klar, wer hier die Böse sein sollte. Aber in den Memoiren der Künstlerin kommt nun eine ganz andere Version zum Vorschein und das scheint ihren Ex-Freund dazu verleitet zu haben, bei seinem Auftritt in Las Vegas am Mittwochabend (13. Dezember) eine kleine Entschuldigung oder zumindest Rechtfertigung zu äußern, bevor er den Song darbot. Er murmelte "Wollte nicht respektlos sein."

Justin Timberlake äußerte sich nicht zu den Memoiren

Das ist bislang das Einzige, was Justin Timberlake zu der Autobiografie zu sagen hatte. Britney Spears behauptet hier, er sei ihr untreu gewesen und sie sei während ihrer Beziehung schwanger geworden und habe abgetrieben, weil er nicht bereit war, Vater zu werden. Allerdings bestätigte die Amerikanerin auch das seit langem kursierende Gerücht, dass sie den Musiker mit dem Choreographen und Tänzer Wade Robson betrogen habe. "Ich hatte das Gefühl, dass es damals keine Möglichkeit gab, meine Seite der Geschichte zu erzählen", schreibt sie in 'The Woman In Me' über 'Cry Me A River'. "Ich konnte es nicht erklären, weil ich wusste, dass niemand auf meiner Seite stehen würde, sobald Justin die Welt von seiner Version überzeugt hatte. Ich glaube nicht, dass Justin begriffen hat, welche Macht er damit hatte, mich zu beschämen. Ich glaube, er versteht es bis heute nicht." Na, vielleicht doch jetzt, zumindest gab es von Justin Timberlake diese Mini-Entschuldigung.

