Justin Timberlake und Jessica Biel feiern: Schon zehn Jahre verheiratet

DE Showbiz - Partytime in Hollywood: Justin Timberlake (41) und Jessica Biel (40) gaben einander am 19. Oktober 2012 das Jawort, nachdem sie bereits 2007 ihr erstes Date hatten. Das glückliche Paar hat mit Silas (7) und Phineas (2) zwei gemeinsame Söhne. An ihrem Hochzeitstag meldete sich das Dream Team auf Instagram zu Wort.

Justin Timberlake und Jessica Biel sind happy

Zu einer Reihe von Fotos, die sie mal ganz privat beim Chillen auf dem Sofa, dann wieder glamourös auf dem roten Teppich zeigten, schwärmte Justin: "10 Jahre sind nicht genug! Du machst mich jeden Tag zu einem besseren Ehemann und Vater! Ich liebe dich so sehr, du schöner Mensch! Bitte alles nochmal von vorne!" Ein besonders herziger Video-Ausschnitt zeigt die beiden, wie sie eine Szene aus dem Cartoon-Klassiker 'Susi und Strolch' nachspielen und gemeinsam eine sehr lange Spaghettinudel von beiden Enden essen, um sich in der Mitte zu treffen.

Endlos verliebt

Kurz nach ihrem Mann meldete sich auch Jessica zu Wort: "Mit dir verheiratet zu sein ist das größte Abenteuer meines Lebens! Spul zurück, Baby. ALLES NOCHMAL. Ich liebe dich", schrieb sie in ihrer öffentlichen Liebeserklärung. Die Fans des harmonischen Paares sparten nicht mit Glückwünschen, und auch berühmte Freunde schrieben liebevolle Kommentare: "Liebe euch beide so sehr! Alles Gute zum Hochzeitstag, ihr Liebesvögel!!!!" schrieb Schauspielerin und Countrysängerin Beverley Mitchell. "So süß zusammen! Alles Gute zum zehnten Hochzeitstag!" wünschte Paris Hilton in Richtung Justin Timberlake und Jessica Biel.

