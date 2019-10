Allgemein | STAR NEWS

Justin Timberlake: Angriff auf dem roten Teppich

DE Showbiz - Justin Timberlake (38) geriet in Paris ins Visier von Vitalii Sediuk (30), einem TV-Komiker aus der Ukraine, der dafür berüchtigt ist, wie er immer wieder Promis auf dem roten Teppich in komische Situationen verwickelt.

Schrecksekunde auf dem roten Teppich

Als der Sänger ('Can‘t Stop The Feeling') Hand in Hand mit Ehefrau Jessica Biel (37) bei einer Louis-Vuitton-Modenschau eintraf, klammerte sich Sediuk plötzlich an sein Bein.

Sicherheitsmänner mussten einschreiten und den Mann wegzerren. Justin Timberlake und seine Frau waren sichtlich erschrocken über den Zwischenfall, bevor sie in der ersten Reihe am Laufsteg Platz nahmen.

Nicht der einzige Schreckmoment in Paris

Ein Model wird sicher besonders mit Justin und Jessica mitfühlen: Gigi Hadid (24) lief bei der Chanel-Schau, als YouTube-Komikerin Marie Benoliel sich neben ihr auf den Laufsteg schummelte und die Show störte - nur wenige Stunden vor dem Zwischenfall mit Sediuk.

Und auch Will Smith (51, 'Das Streben nach Glück') kennt solche unliebsamen Überraschungen und sogar den ukrainischen Scherzkeks: Sediuk hatte ihn 2012 auf einem roten Teppich angesprungen und versucht, den Hollywoodstar auf den Mund zu küssen. Smith reagierte prompt – mit einer Backpfeife für Sediuk.

