Justin Biebers Krankheit: Darum war es lange so still um ihn

DE Showbiz - Symptome wie bei einem grippalen Infekt, extreme Müdigkeit, ständige Gelenk- und Muskelschmerzen: Die Lyme-Borreliose ist eine schwer zu diagnostizierende, tückische Krankheit, die meist durch einen Zeckenbiss übertragen wird. Jetzt wurde bekannt: Justin Bieber (25) wurde vor zwei Jahren infiziert, kämpft seitdem gegen Schmerzen und ständige Müdigkeit an.

Justin Bieber ist nicht gesund

Der Sänger ('I Don't Care') machte seine Krankheit im Vorfeld einer neuen Dokumentation öffentlich, die am 27. Januar auf YouTube starten soll. Auf Social Media schrieb er am Mittwoch (8. Januar): "Viele, die gesagt haben, dass Justin Bieber wie Sch**** auf Meth aussieht, wussten nicht, dass bei mir erst vor Kurzem Lyme-Borreliose diagnostiziert wurde. Und als sei das nicht genug, hatte mich auch noch das Pfeiffersche Drüsenfieber erwischt, was Auswirkungen auf meine Haut, meine Gehirnfunktion, Energiereserven und allgemeine Gesundheit hatte."

Allen Krankheiten den Kampf angesagt

Während sich Justin Bieber also mit unzähligen gesundheitlichen Problemen herumschlug, wurde pausenlos über seinen Drogen- und Alkoholkonsum spekuliert. Doch der Star will sich nicht unterkriegen lassen. Er sei bereit für ein Comeback und eine neue Tour. "In meiner neuen Doku auf YouTube wird in Kürze alles genauer erklärt", fuhr der Sänger fort. Dann werden seine Fans mehr über den Kampf erfahren, den der Star bislang unbemerkt von der Öffentlichkeit zu kämpfen hatte und den er jetzt "gewinnen" würde. Da kann man Justin Bieber wirklich nur von ganzem Herzen gute Besserung wünschen.