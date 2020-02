Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Stärker als Tom Cruise?

DE Showbiz - Im vergangenen Jahr machte Justin Bieber (25) Schlagzeilen, als er Tom Cruise (59) via Twitter zu einem Kampf herausforderte. Am Dienstagabend (18. Februar) war der Popstar im Zuge der 'Late Late Show with James Corden' bei der 'Carpool Karaoke' zu sehen, wo der Moderator wissen wollte, wie der Sänger überhaupt auf die Idee gekommen sei, den Filmstar herauszufordern. "Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur herumgealbert, um ehrlich zu sein. Aber dann meinten die Leute plötzlich, dass sie das sehen wollen. Und ich dachte mir 'Das könnte witzig sein.'"

James Corden setzt auf Tom Cruise

James Corden hatte dazu allerdings eine andere Meinung: "Ich glaube nicht, dass das witzig für dich sein würde. Ich würde sagen, wenn du und ich kämpfen, würdest du gewinnen. Würdest du aber mit Tom kämpfen, würde ich auf jeden Fall auf Tom setzen." Justin hingegen schätzte seine Chancen ganz anders ein: "Auf keinen Fall. Ich versuche, mein Ego da rauszulassen, aber auf keinen Fall. Er ist ein ganz anderer Typ, als man in den Filmen sieht."

Doch der Moderator stichelte weiter und wies daraufhin, wie fit der 57-jährige Schauspieler ist. "Ich werde hier noch frustriert", antwortete Justin. "Du macht mich wütend. Ich verwickle dich gleich in einen verdammten Kampf! Ich bin gefährlich. Meine Geschicklichkeit ist unglaublich… Ich glaube, du weißt auch nicht, wie gut meine Geisteskontrolle ist! Mein Geist ist von einem anderen Planeten. Ich bin anders. Ich bin der Conor McGregor der Unterhaltung!"

Justin Bieber ist stärker als James Corden

Der Moderator hatte nichts gegen eine kleines Kräftemessen einzuwenden und schon ging es ans Eingemachte: James und Justin machten sich ans Armdrücken, welches Justin problemlos für sich entschied. "Tom Cruise könntest du trotzdem nicht besiegen", witzelte James Corden dennoch nach seiner Niederlage gegen Justin Bieber.