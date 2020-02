Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: So schreibt man Geschichte

DE Showbiz - Justin Bieber (25) hat seine Fans lange auf ein neues Album warten lassen. Zu beschäftigt war der Mädchenschwarm mit seiner spirituellen Selbstfindung, um regelmäßig ins Studio zu gehen und neue Songs aufzunehmen. Doch das Warten hatte ein Ende, als vor kurzem 'Changes' herausgekommen ist – die erste Platte seit mehr als vier Jahren.

Besser geht es nicht

Eben jenes Album ist gleich an der Spitze der Billboard 200 eingestiegen, was mit dem Verkauf von 231.000 Platen gleichzusetzen ist. Damit hat Justin das Unglaubliche geschafft und Elvis Presley geschlagen. Der Ehemann von Model Hailey Bieber ist mit seiner neuen Platte jetzt nämlich der jüngste Solokünstler, der mit sieben Nummer-Eins-Alben debütieren konnte. Für Justin ist das ein großartiges, frühes Geburtstagsgeschenk, denn am 1. März wird er 26 Jahre alt.

Justin Bieber dankt dem Herrn

Seinen Erfolg feierte Justin am vergangenen Wochenende aber nicht etwa damit, sich hemmungslos zu betrinken und mit seinem neuen Sportwagen durch Beverly Hills zu brettern, sondern indem er, wie ein guter Christ, auf Kanye West Sonntagsgottesdienst sang. Sein Glaube ist ihm wichtig. Als der Popstar vor wenigen Wochen sein neues Werk vorstellte, erklärte er: "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch am Leben wäre, geschweige denn hier stehen würde. Ich habe das Gefühl, dass Gott mich aus einem sehr dunklen Ort befreit hat." Ob Gott auch bei dem Erfolg der Platte seine Hand im Spiel hatte?