Justin Bieber: Neuer Song ist Liebeserklärung an Hailey

DE Showbiz - Justin Bieber (25) ist zurück. Der Mädchenschwarm, der durch YouTube berühmt geworden war, hatte sich eine längere Auszeit vom Musikgeschäft genommen, um sich auf sich zu konzentrieren, Gott zu finden, seine große Liebe Hailey Baldwin (23) zu heiraten und einige Zeit fernab des Scheinwerferlichts zu verbringen.

Hailey ist yummy yummy

Diese Auszeit ist nun vorbei und Justin ist mit voller Wucht zurück, denn er kündigte Ende des vergangenen Jahres nicht nur eine neue Tour sowie eine YouTube-Dokuserie an, sondern auch ein neues Album. Es wird das erste seit fünf Jahren. Die erste Single aus diesem Album ist nun veröffentlicht worden und trägt den Titel 'Yummy'. Es handelt sich um eine Liebeserklärung an Justins Ehefrau Hailey, wie aus dem Text hervorgeht. In dem R&B-Stück heißt es: "I’m elated that you’re my lady. Yeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yummy", auf Deutsch: "Ich bin so glücklich, dass du meine Dame bist. Du bist so lecker lecker, lecker lecker, lecker lecker."

Justin Bieber geht neue Wege

Während der Text ähnlich wie Justins vorherige Arbeiten minimal gehalten ist, gibt es stilistische Unterschiede; schließlich war Justin Bieber bislang nicht für R&B bekannt. Dass er neue Wege einschlagen wolle, hatte er in einem Statement bereits erklärt: "Als Menschen sind wir nicht perfekt. Meine Vergangenheit, meine Fehler, all die Dinge, die ich durchgemacht habe. Ich glaube, ich bin jetzt da, wo ich sein soll. Dieses Album fühlt sich anders als die vorigen an, einfach wegen des Punktes, an dem ich in meinem Leben gerade bin."