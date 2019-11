Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber gratuliert Hailey zum Geburtstag – und spricht von “Babys”

DE Showbiz - Sänger Justin Bieber (25) und Model Hailey (23) gaben sich im vergangenen Jahr in einer privaten Zeremonie in New York das Ja-Wort, im September feierten die beiden mit einer großen Party ihren einjährigen Hochzeitstag. Jetzt scheinen die beiden ihre Familienpläne zu erweitern, zumindest deutet ein Post des Musikers anlässlich des 23. Geburtstags seiner Liebsten darauf hin.

Romantisches Geburtstagsdinner

"Herzlichen Glückwunsch, Babe!", schreibt der Star und postet zwei Fotos dazu von ihrer Hochzeit. "Du schaffst es, dass ich jeden Tag ein bisschen besser sein möchte. Es ist so attraktiv, wie du dein Leben lebst … du machst mich auf jede erdenkliche Art und Weise an." Anschließend deutete er an, dass sich die Familie schon bald vergrößern könnte. "Nächste Saison: Babys."

In seiner Instagram-Story postete Justin eine Reihe von Videos der Feierlichkeiten, auf denen man verschiedene Rosensträuße sieht und wie die beiden ein selbst gekochtes Essen bei einem Glas Wein genießen.

Erstmal Katzen statt Babys

Schon zu Beginn des Jahres verriet der Sänger in einem Interview, dass er sich darauf freut, Vater zu sein. Gleichzeitig versicherte er aber, dass "er es nicht eilig habe", die Familie zu vergrößern. Stattdessen hat das Paar zwei Kätzchen in die Familie aufgenommen, die der Star regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt. Der Sänger hat sogar einen eigenen Instagram-Account für die Katzen eröffnet. Allerdings geriet er mit dem Kauf der beiden exotischen Samtpfoten in die Kritik von PETA Senior Vizepräsidentin Lisa Lange. Sie forderte Justin Bieber und seine Frau auf, den Fans mit gutem Beispiel voranzugehen und lieber eine Katze aus einem lokalen Tierheim zu adoptieren.