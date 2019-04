Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Es geht bergauf

Justin Bieber (25) ist dankbar, dass ihm seine Frau Hailey Bieber (22) durch die wohl schwerste Zeit seines Lebens hilft. In den vergangenen Jahren hatte der Popstar ('Sorry') mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen, die ihm alles abverlangten. Mittlerweile befindet er sich aber wieder auf dem Weg der Besserung und dankt seiner Frau für die Unterstützung.

Justin Bieber, der Kämpfer

In seiner Instagram-Story wandte sich Justin am Freitag [12. April] an seine Fans, um ihnen ein Update zu seiner Gesundheit zu geben. Aktuell sei alles in Ordnung: "Mir geht es jeden Tag ein bisschen besser… ich komme zurück… Ich werde niemals aufhören, zu kämpfen."

Gute Nachrichten, nicht nur für Justin, sondern auch für seine Fans. Doch eine Sache ist klar: Es ist "die schwerste Zeit meines Lebens."

Grund für die schnelle Heilung sei dabei vor allem Gattin Hailey.

"Ich liebe dich jeden Tag mehr"

Vor seinem Dank an die Fans dankte er bereits einigen Tagen zuvor seiner Frau Hailey, die er 2018 geheiratet hatte: "Ich liebe dich jeden Tag mehr! Du bist mit mir Hand in Hand gelaufen, als ich versuchte, meine Emotionen, Gedanken, meinen Körper und meine Seele zu reparieren."

Wie 'Entertainment Tonight' erfahren haben will, seien die psychischen Probleme kurzzeitig derart schwerwiegend gewesen, dass sich Justin in Therapie begeben musste.

Nun scheint es Justin Bieber aber schon viel besser zu gehen.

