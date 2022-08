Allgemein | STAR NEWS

Julian und Bibi Claßen nach der Trennung: Wie lange kennt er seine Tanja schon?

DE Deutsche Promis - Es war der Influencer-Schock des Jahres. Im Mai gaben Bibi (29) und Julian Claßen (29) bekannt, dass sie fortan getrennte Wege gehen. Dabei waren die Social-Media-Beiträge der beiden doch stets ein Bild des Familienglücks.

Bibi Claßen hatte schnell einen neuen Freund

Alles nur gespielt? Influecer-unüblich versorgten beide ihre Fans mit wenig Informationen. Knapp sechs Millionen Follower folgen Bibis YouTube-Kanal, auf Instagram sind es gar 8,2 Millionen, auch Julienco postet stets für mehrere Millionen — doch bei ihm hieß es nur: "Ich mache es kurz und schmerzlos: Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt." Kurz darauf bestätigte auch sie die Trennung. Dann tauchten Bilder auf, die Bibi mit einem anderen zeigten — und es liegt die Vermutung nahe, dass das vermeintliche Traumpaar die Trennungs-Verkündung vielleicht noch ein wenig hinausschieben wollte, beide aber durch die Fotos aus dem Italienurlaub mit Timothy Hill zum Handeln gezwungen wurde. Das große Vorbild Bibi Claßen hatte erstaunlich schnell einen Neuen an seiner Seite.

Julian Claßen ist schnell wieder liiert

Doch auch bei Julian Claßen hielt die Zeit der Trauer um eine Beziehung, die in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit gelebt wurde, nicht lange an. Der YouTuber wurde schnell an der Seite von Social-Media-Star Tanja Makarić (25) gesehen. Und findige Fans stellen mittlerweile bohrende Frage, denn sie haben Zweifel an der offiziellen Version, dass Julian und Tanja sich erst seit Kurzem kennen. Findige Hobby-Detektiv*innen wollen nämlich ein Bild auf Tanjas Instagram ausgemacht haben, welches ihrer Meinung nach in Julians Haus aufgenommen wurde — und zwar vor fast einem Jahr. Daraufhin wurde wild spekuliert: Sind Bibi und Julian womöglich schon sehr viel länger getrennt, als sie uns glauben machten?

Fest steht: Beweise dafür gibt es keine und auch das strittige Foto ist Interpretationssache. Julian Claßens Angaben widersprechen der Theorie auf jeden Fall, hatte er doch erst kürzlich auf Instagram betont: "Ich habe Tanja circa einen Monat nach der Trennung kennengelernt und schätze mich sehr glücklich, sie in meinem Leben zu haben".

Bild: Instagram @juilenco

Weitere Artikel