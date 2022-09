Allgemein | STAR NEWS

Julian Claßen: Neuigkeiten über Bibi

DE Deutsche Promis - Sie teilten ihr ganzes Leben mit ihren Followern — und davon haben sie reichlich. Bibi (29) und Julian Claßen (29) waren das Traumpaar der deutschen Influencer-Szene. Allein auf Instagram folgen @bibisbeautypalace über acht Millionen Fans, die regelmäßig Updates über das scheinbar perfekte Familienleben der beiden Internetstars und ihrer Kinder bekamen.

Funkstille bei Bibi Claßen

Dann im Mai der Schock: Bibi und Julian gaben bekannt, dass sie nicht mehr gemeinsam weitermachen. "Ich mache es kurz und schmerzlos: Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt", erzählte Julian seinen Followern. Bilder tauchten auf, auf denen Bibi einen anderen küsst, und sie legte kurz darauf nach: "Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht." Doch dann ein radikaler Imagewechsel: Auf Instagram präsentierte sich die sonst so bodenständige Bibi plötzlich ganz kurz mega-sexy, zeigte viel Haut, um dann jedoch vollkommen in der Versenkung zu verschwinden. Seit Ende Mai herrscht Funkstille auf ihrem Profil. Die Fans sind in Sorge.

Julian Claßen hat Neuigkeiten

Jetzt hat Julian Claßen, der selbst mittlerweile wieder glücklich liiert ist, die Follower seiner Noch-Frau beruhigt. Am Rande des Kindertages 2022 in Berlin versicherte der Star gegenüber 'Promiflash', dass die gemeinsame Erziehung der beiden Kids super läuft und die neuen Lebens-Arrangements allen gut passen. "So wie ich das mitbekomme, geht es ihr sehr gut. Wir sind sehr glücklich, so wie es jetzt ist."

Julian kann man sein Glück indes ansehen, denn er brachte seine neue Freundin, die Schwimmerin Tanja Makarić (25), mit zum Kindertag — ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich. Es ist offenbar ernst mit den beiden. Sogar seine Eltern soll sie schon kennengelernt haben, versicherte Julian Claßen.

Bild: picture alliance / AAPimages/Timm | AAPimages/Timm