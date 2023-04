Allgemein | STAR NEWS

Joko Winterscheidt sorgt sich um unsere Welt: Da bleibt das Lachen im Halse stecken

DE Deutsche Promis - Joko Winterscheidt (44) verliert seinen Humor, wenn er auf den politischen Zustand der Welt schaut. Da passiert einfach zu viel, was auch einer eigentlichen Frohnatur wie ihm das Lachen im Halse stecken bleibt.

Humor hilft nicht immer weiter

Der Mönchengladbacher kann gar nicht anders, wenn er die Nachrichten schaut. "Mir macht die Gesamtgemengelage der Welt, wie vielen anderen auch, Angst – ob wir nun vom Ukraine-Krieg reden, über die Klimakrise oder politische Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann“, verriet er gegenüber dem 'RedaktionsNetzwerk Deutschland' (RND). "Für mich ist all das, was gerade um uns herum passiert, sehr aufwühlend." Und da können auch die üblichen Reflexe nicht helfen. "Es bringt nichts, die Weltlage mit Humor zu sehen." Vor allem sieht er die europäische Politik in der Pflicht, die seiner Meinung zu wenig leiste, um den drängenden Fragen entgegenzuwirken.

Joko Winterscheidt möchte Probleme publik machen

Aber es ist jetzt nicht so, dass Joko Winterscheidt und sein Kumpel Klaas Heufer-Umlauf nicht ihren Teil dazu beitragen, dass die Welt über gesellschaftsrelevante Themen aufgeklärt werden. Immer wieder bieten sie Menschen ein Forum, damit diese über ihre Probleme reden können. Sei es geschenkte Sendezeit oder eben die Übergabe ihrer Instagram-Accounts, die sie vor einem halben Jahr iranischen Aktivistinnen überließen. "Natürlich bleiben wir an den Themen dran", betonte der Star, dass dies keine Eintagsfliegen seien und sie weiter unterstützen wollen.

Joko Winterscheidt kann also weiter seine Prominenz für den guten Zweck nutzen. Und er hat auch ohne seinen Freund Klaas Erfolg. Sein ‘Wer stiehlt mir die Show' hat sein Publikum gefunden. Das hat aber auch gedauert. "Wir haben nach ‘Halligalli’ ewig nach einem Konzept gesucht, was ich machen könnte“, erklärte er im 'OMR' Podcast. "Und dann kam schon irgendwann der Moment, wo ich dachte: 'Fuck, der Zug fährt ohne mich. Ich finde nicht mehr statt.’" Aber das ist zum Glück nicht passiert und Joko Winterscheidt findet sehr wohl statt und kann sich auf seine Weise politisch engagieren.

Bild: Axel Heimken/picture-alliance/Cover Images