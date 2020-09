Allgemein | STAR NEWS

Eiskalt: Joko riskiert seine Gesundheit für TV-Sieg

DE German Stars - Diese Mutproben können wirklich einem Angst machen: Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (37) traten in 'Mentalversagen Vol. 2' gegen den unerschrockenen und vorab hypnotisierten ProSieben-Mitarbeiter Frank an, um ihren Siegertitel zu verteidigen.

Joko muss im Eisbad sitzen

Während Klaas schnell aufgab und schreiend die Hand wegzog, als es galt, die Hand über eine brennende Kerze zu halten, hielt der von Mentalist Timon Krause (26) Hypnotisierte knallhart durch. "Das war nicht mehr auszuhalten", stöhnte Klaas.

Jetzt war es an Joko, stark zu sein: Wie sein Kontrahent setzte er sich in eine mit Eiswasser gefüllte Wanne und schaffte es dank seiner Willenskraft, vier Minuten auszuhalten. Und das, obwohl er schon vor Schmerzen aufgeben wollte. Klaas redete ihm jedoch gut zu durchzuhalten. Auch wenn beide Gegner mit zusammengebissenen Zähnen ausharrten – Steven Gätjen brach das Spiel an dieser Stelle ab, weil beiden Eisbadern sonst gesundheitliche Schäden drohten.

Abbruch wegen Gesundheitsrisiko

Die ärztliche Empfehlung lautete, maximal zwei Minuten in der Eiswanne sitzen zu bleiben – Joko und Frank blieben doppelt so lange drin. "Das ist jetzt an einer Grenze, die aus ärztlicher Sicht nicht mehr gesund ist", sagte der Moderator und ließ die beiden aus den Wannen steigen. "Ich fühle meinen Po nicht mehr!" stöhnte Joko. Da er nicht vor seinem Gegner aufgegeben hatte, ging der Punkt an sein Team. Und als Klaas dann auch noch ein "One Million Dollar Shot" gelang, indem er aus 14 Metern Entfernung einen Basketball glatt im Korb versenkte, hatten die beiden ihren Sieg erneut in der Tasche.

Nach ihrem letzten Sieg hatten Joko und Klaas die 15 Minuten Sendezeit, mit denen der Sender ProSieben sie belohnte, genutzt, um auf das Elend der Flüchtlinge im abgebrannten Lager von Moria aufmerksam zu machen. Am Mittwoch (23. September) gehen die beiden erneut live auf Sendung und haben hoffentlich ein großes Publikum, um ihr aktuelles Anliegen vorzubringen.