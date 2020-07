Allgemein | STAR NEWS

John Travolta trauert um seine Frau: Kelly Preston stirbt an Brustkrebs

DE Showbiz - Trauer in der Familie von John Travolta (66, 'Pulp Fiction'): Kelly Preston, die Frau des Schauspielers, ist am Sonntag (12.Juli) im Alter von nur 57 an Brustkrebs gestorben. Die Schauspielerin ('Jerry Maguire') hatte die die tückische Krankheit ganz privat gehalten.

"Kelly Preston hat mutig gekämpft"

"Mit schwerem Herzen teile ich euch mit, dass meine wunderschöne Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat", schrieb John Travolta auf Instagram. "Sie hat mutig gekämpft und hatte die Liebe und Unterstützung vieler Menschen." Ein Sprecher für die Familie bestätigte die traurige Nachricht gegenüber 'People': "Sie hatte sich entschlossen, ihren Kampf ganz privat zu kämpfen. Sie war bereits seit einiger Zeit in Behandlung, ihr standen ihre engsten Freunde und Familie zu Seite."

John Travolta will sich jetzt ganz auf die Kinder konzentrieren

"(Kelly Preston) war eine kluge, liebevolle und liebende Seele, die sich stets um andere kümmerte, und alles, was sie anfasste, mit Leben erfüllte", hieß es in dem Statement weiter. Die Familie bitte darum, in dieser schwierigen Zeit die Privatsphäre zu wahren. John Travolta und Kelly Preston haben zwei gemeinsame Kinder, die 20-jährige Ella und den neunjährigen Benjamin. Ihr Sohn Jett starb 2009. Der Star will sich jetzt Zeit für seine "Kinder nehmen, die ihre Mutter verloren haben". John Travolta und Kelly Preston hatten 1991 geheiratet.