Allgemein | STAR NEWS

John Travolta bei der Oscar-Verleihung: Tränen um Olivia Newton-John

DE Showbiz - Schauspieler John Travolta (69) trat bei der Oscar-Verleihung an, um den sowieso schon sehr emotionalen Beitrag vorzustellen, bei dem die im vergangenen Jahr verstorbenen Kolleg*innen gewürdigt werden. Nun war seine gute Freundin Olivia Newton-John (†73) darunter.

Mit schwacher Stimme

Da war es klar, dass es schwierig für den Amerikaner werden würde, hier ohne Tränen durch seinen Text zu kommen. "Durch ihre unermesslichen Beiträge hat jede*r von ihnen eine individuelle und unauslöschliche Spur hinterlassen, die wir teilen und aus der wir lernen. Sie haben unsere Herzen berührt. Sie haben uns zum Lächeln gebracht und sind liebe Freunde geworden, denen wir immer hoffnungslos ergeben bleiben werden." Letzteres war eine Anspielung auf Olivia Newton-John, die den Song 'Hopelessly Devoted To You' (Dir hoffnungslos ergeben) in dem gemeinsamen Film 'Grease' gesungen hatte und da brachen dann auch alle Dämme.

John Travolta rührte die Fans

Dass John Travolta mit seinen Gefühlen so zu kämpfen hatte, rührte einige an den Fernsehern, die dann gleich auf Twitter ihre Solidarität zum Ausdruck brachten. "Oh John Travolta, du bringst mich zum Weinen", schrieb eine Nutzerin, während ein anderer schwärmte: "Diese subtile Referenz an Olivia Newton-John war einer der süßesten Momente bei der Oscar-Verleihung."

Als die Sängerin im August 2022 starb, schrieb ihr Kollege und Freund eine rührende Botschaft auf Instagram und erinnerte an ihren großen Erfolg, als er in 'Grease' ihre große Liebe Danny spielte: "Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg wiedersehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Dein, vom ersten Moment an und für immer! Dein Danny, dein John!" Kein Wunder, dass John Travolta bei der Oscar-Verleihung seine liebe Mühe hatte, die Tränen zurückzuhalten.

Bild: Faye's Vision/Cover Images