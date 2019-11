Allgemein | STAR NEWS

John Legends Weihnachtsalbum: Chrissy und Luna singen mit

DE Showbiz - Pünktlich zur Weihnachtszeit bringt Sänger John Legend (40) sein Weihnachtsalbum 'A Legendary Christmas' raus. Für die Deluxe-Version des Albums holte er sich sogar familiäre Unterstützung von seiner Frau, Model Chrissy Teigen (33), und seiner 3-jährigen Tochter Luna. Zusammen wird das Dreiergespann eine neue Version des John-Lennon-Klassikers 'Happy Christmas (War is Over)' zum Besten geben.

Johns Familienprojekt

Dem Online-Magazin 'Popsugar' verriet der 'The Voice'-Juror, die Aufnahme des Songs sei ein ganz besonderer Moment für ihn gewesen, den er mit seiner Familie teilen konnte: "Wir sind alle zusammengekommen, um einen wundervollen Song zu singen, der es verdient hat gehört zu werden."

Kritik am letzten Weihnachtssong

Es ist nicht der erste Weihnachtssong den John neu auflegt. 2018 veröffentlichte er gemeinsam mit seiner 'The Voice'-Kollegin, Sängerin Kelly Clarkson, eine neue Version von 'Baby, it's Cold Outside‘. Der kam allerdings gar nicht gut an. Kritiker zeigten sich wenig begeistert von John und Kellys Version. Zusätzlich wurde kritisiert, dass John einfach den Text des Originals geändert hatte. Eine Zeile des ursprünglichen Texts könnte als sexueller Missbrauch verstanden werden. Hoffentlich stößt Johns neues Lied auf mehr Begeisterung.