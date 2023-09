Allgemein | STAR NEWS

John Legend und Chrissy Teigen: Nach 20 Jahren erneuern sie ihr Ehegelübde

DE Showbiz - John Legend (44) reiste mit seiner Ehefrau Chrissy Teigen (37) an den Comer See, wo das Paar 2003 geheiratet hatte. 20 Jahre später erneuerten der Sänger ('Ordinary People') und das Model am Sonnabend (16. September) hier ganz romantisch ihren Eheschwur.

Magische Momente

Chrissy Teigen postete einige Fotos auf Instagram, die am Abend vor der Zeremonie aufgenommen wurden, und schrieb dazu: "An diesen Ort kommen wir wegen des Zaubers!!"

Ihre Gäste genossen am Samstag einen leckeren Brunch in der Villa Pizzo, später gab es Tanz und ein schönes Abendessen, berichtete ‘People’. Das dauerverliebte Paar soll per Boot angekommen sein und John Legend hielt eine bewegende Rede, hieß es. Dabei trug er einen schicken Smoking, während Chrissy in einem blauen, perlenbestickten Minikleid von Georges Hobeika umwerfend aussah. Ihre vier Kinder Luna (7), Miles (5), Esti (8 Monate) und Wren (3 Monate) waren natürlich ebenfalls dabei.

Chrissy Teigen und John Legend überraschten sich selbst

Vor der eigentlichen Zeremonie scherzte Chrissy Teigen, dass das Ganze gar nicht so ein großes Fest werden sollte. "Eigentlich wollten KEINE neuen Ehegelübde, das ist kitschig", schrieb sie Brooklyn Dexter per SMS, wie am Sonnabend auf Instagram gepostete Screenshots zeigen. "Aber so klingt es jetzt, oder? LOL." Brooklyn und ihr Ehemann, der ehemalige Tennisprofi Andy Roddick, sollen bei der Zeremonie dabeigewesen sein. Chrissy postete außerdem ein Video, in dem Baby Wren für die Feier vorbereitet wird. "Oh, bist du nicht schick?" fragte Chrissy die Kleine in dem Clip, der als Instagram Story hochgeladen wurde. Während sie ihrer Jüngsten das Haar kämmte, schwärmte Chrissy Teigen: "Hi! Du siehtt wirklich gut aus." Dasselbe wird John Legend über Mutter und Tochter sicher auch gedacht haben.

Bild: Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images