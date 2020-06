Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Lockdown mit Chrissy Teigen war eine Herausforderung

DE Showbiz - Plötzlich immer zuhause und die Kinder ebenso: John Legend (41) ist sicher nicht der einzige, der den Corona-Lockdown manchmal etwas schwierig fand. Jetzt berichtete der Sänger ('All Of Me') offen und ehrlich, wie er diese Zeit erlebt hat.

John Legend lernte einiges über seine Elternrolle

John Legend und seine Frau, Model Chrissy Teigen (34), haben zwei kleine Kinder – Tochter Luna ist vier und Sohn Miles zwei Jahre alt. Sich die ganze Zeit um die beiden kümmern zu müssen, war für die Eltern eine "intensive Herausforderung", gestand John Legend. Im Rahmen eines Zoom-Konzerts in seinem Haus in Los Angeles, bei dem er Songs von seinem brandneuen Album 'Bigger Love' spielte, plauderte der Star aus dem Nähkästchen und verriet, was der Lockdown für seine Ehe bedeutete.

"Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben auch oft gar nicht miteinander gesprochen, also glaube ich nicht, dass wir viel übereinander gelernt haben, aber wir haben viel über unsere Elternrolle gelernt", erklärte er seinen Zuschauern.

Die Erfahrung schweißt das Paar zusammen

"Es war eine intensivere Elternerfahrung, als wir sie je gemacht haben. Es hat uns stärker gemacht und hat uns einander näher gebracht. Es ist definitiv eine Herausforderung, in dieser Zeit zusammen Kinder aufzuziehen."

Da werden ihm sicher viele Menschen zustimmen! Doch jetzt kann sich John Legend auf den Release seines neuen Album Bigger Love am 19. Juni freuen – und auf eine hoffentlich baldige Rückkehr zur Normalität.