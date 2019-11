Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Geehrt als Sexiest Man Alive

DE Showbiz - John Legend (40) freut sich, weil er sich ab sofort als Sexiest Man Alive bezeichnen darf – und damit vom EGOT- zum EGOTSMA-Status aufsteigt. Was hat es damit auf sich?

Award-Sammlung komplett

Der Sänger ('All Of Me') ist bereits stolzer Besitzer eines Emmys, eines Grammys, eines Oscars und eines Tonys – die zusammengesetzten Anfangsbuchstaben machen ihn damit zum EGOT. Im Februar (19) hatte John noch in einer Folge der US-Show 'The Voice' gescherzt, dass er jetzt nur noch den Titel als Sexiest Man Alive brauche, um seine Sammlung komplett zu machen.

Am Dienstag (12. Oktober) wurde sein Wunsch erfüllt: Johns Co-Juror, Countrysänger Blake Shelton (43), der selbst 2017 zum SMA gekürt wurde, gab bekannt, dass John Legend jetzt offiziell der heißeste Typ des Planeten ist. Damit tritt John in die Fußstapfen von Idris Elba (47, 'Luther'), der den Titel 2018 innehielt. Blake überreichte John bei dieser Gelegenheit feierlich ein Paar Shorts, die mit dem ersehnten Akronym EGOTSMA bedruckt waren.

John Legend fürchtet Spott und Vergleiche

So sehr er sich den Preis gewünscht hatte, jetzt wo er ihn hat, sieht John die Auszeichnung mit gemischten Gefühlen: "Ich war beglückt, aber bekam auch etwas Angst, denn es bringt viel Druck mit sich. Jeder wird mich unter die Lupe nehmen, um zu sehen, ob ich sexy genug bin für den Titel. Und dann folge ich auch noch auf Idris Elba, was nicht fair ist und gar nicht schön für mich", sagte er dem 'People'-Magazin, das die Ehrung alljährlich verleiht.

Legend-Gattin Chrissy Teigen (33) machte aus ihrer Freude keinen Hehl und twitterte: "Das Geheimnis ist gelüftet. Ich habe meinen Wunschtraum erfüllt und es mit People's Sexiest Man Alive getrieben!! Eine Ehre!!!!" In ihrem Twitter-Status heißt es konsequenterweise: "schläft derzeit mit dem Sexiest Man Alive". So sieht wahre Freude aus! Da kann sich ihr Ehemann doch eine Scheibe abschneiden.