Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Überglücklich über seine jüngste Tochter

DE Showbiz - Sänger John Legend (44) und seine Frau Chrissy Teigen (37) sind im Januar Eltern der kleinen Esti geworden und der Star ist ganz verzaubert von seinem Nachwuchs.

"Liebe breitet sich aus"

Das Paar erzieht bereits die sechsjährige Luna und den vierjährigen Miles. "In den ersten beiden Nächten, in denen wir zu Hause waren, wurde ich ganz emotional, denn ich spürte, wie sich die Liebe im Haus ausbreitete und ich fühlte die Aufregung", beschrieb der Musiker gegenüber dem 'Wall Street Journal' die Ankunft seiner neuen Tochter. Schlaf ist wieder Luxus geworden. "Chrissy wacht um sechs auf, um sie zu füttern und dann kommen meine älteren Kinder um halb sieben oder spätestens acht in das Schlafzimmer gerannt." Dass sie ein gesundes Baby bekommen haben, war das größte Geschenk.

John Legend und Chrissy Teigen waren nervös

Die kleine Esti kam zwei Jahre, nachdem John Legend und Chrissy Teigen eine Schwangerschaft aus gesundheitlichen Gründen abbrechen mussten, zur Welt. Es war klar, dass bei der erneuten Schwangerschaft, für die sich das Model sich wieder künstlich befruchten lassen musste, die Sorge groß war. "Ich bin bei jeder Untersuchung mehr nervös denn aufgeregt, aber bislang ist alles schön und perfekt und ich fühle Hoffnung", erzählte die werdende Mutter im vergangenen Jahr auf Instagram ihren Millionen Followern. Und zum Glück ist ja auch alles gut gegangen und Papa John Legend musste sich nur Sorgen machen, ob sich alle vertragen. "Wir hatten das Gefühl, dass sie ein bisschen eifersüchtig waren, als Mama schwanger war", erzählte der Grammy-Gewinner unlängst 'E! News'. Aber die Sorge währte nicht lange. "Sobald Esti da war, explodierten die Kinder voller Liebe und Freude", schwärmte John Legend.

Bild: Sarah Silbiger/Pool/CNP/startrak/Cover Images