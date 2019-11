Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Endlich können Ex-Sträflinge auch wählen!

DE Showbiz - John Legend (40) setzt sich für eine Gefängnisreform und eine bessere Rehabilitation ehemaliger Sträflinge ein. So hat ihn besonders gefreut, dass die Wähler Floridas im vergangenen Jahr für eine Gesetzesänderung gestimmt haben, die es ehemaligen Häftlingen ermöglicht, wählen zu gehen.

Ein wichtiges Zeichen

Im US-amerikanischen Staat war dies vorher nicht möglich. Besonders erschwert wurde eine Gesetzesänderung durch den Umstand, dass Florida der Kontrolle der republikanischen Partei unterliegt. Trotzdem soll nun knapp 1,4 Millionen ehemaligen Sträflingen das Wahlrecht gegeben werden. Im Miami-Dade County Courthouse wurde am Freitag (8. November) eine Zeremonie abgehalten, in deren Rahmen 18 Ex-Gefängnisinsassen die notwendigen Papiere überreicht bekamen, mit denen sie wählen gehen können. Es war ein wichtiges Zeichen für die Rehabilitierung der Menschen, die ihre Zeit hinter schwedischen Gardinen abgesessen haben.

John Legend weist auf Bedeutung der Demokratie hin

John Legend freut sich ganz besonders darüber und erklärte während des Events laut 'Billboard': "Es ist so wunderschön zu sehen. So viele Menschen nehmen es als selbstverständlich hin, das Recht zum Wählen. Erst wenn man es verliert, bemerkt man, wie wichtig es ist. Es zeigt einfach nur, wie wichtig Demokratie ist, wie wertvoll Demokratie ist. Es ist für uns alle wichtig, daran teilzunehmen." Am Donnerstag (7. November) hielt John zudem eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Florida ab für die Organisation FRRC. Die setzt sich bereits seit langem dafür ein, ehemaligen Sträflingen das Wahlrecht wiederzugeben.