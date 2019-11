Allgemein | STAR NEWS

John Legend: Distanziert er sich von Kanye West?

DE Showbiz - John Legend (40) und Kanye West (42) sind Kollegen – sind sie aber auch mehr als das? Die beiden galten auch als freundschaftlich verbunden, bis John Legend sich in einem aktuellen 'Vanity Fair'-Interview von Kim Kardashians Mann distanzierte.

So eng waren sie dann doch nicht

Dieser ist nämlich leidenschaftlicher Unterstützer des aktuellen US-Präsidenten, Donald Trump (73), während John Legend die Demokraten unterstützt. Im aktuellen Interview erklärte der 'All of Me'-Sänger deshalb, auf den Rapper angesprochen: "Ich versuche nicht, mich von Kanye zu distanzieren, weil ich ihn noch immer liebe, wie ich auch alles liebe, das wir gemeinsam kreativ unternommen haben. Aber wir waren nie die engsten Freunde." Diese beiden Sätze machten schnell im Internet die Runde, und auch wenn Kanye sich noch nicht öffentlich dazu geäußert hat, sah sich John genötigt, sich auf Twitter zu erklären.

John Legend führt aus

Es sei nämlich alles ein riesiges Missverständnis, und es sei ihm nur um einen Aspekt ihrer Freundschaft gegangen. Kanye hatte 2007 seine Mutter, Dr. Donda West verloren, nachdem sie eine Schönheits-Operation nicht überlebt hatte; dies sei für den Zusammenhang des Interviews wichtig, so John: "Ich verstehe, warum Menschen das aufblasen wollen. Aber ich habe der Reporterin erklärt, wie ich mit angesehen habe, wie Menschen, die ich liebe, auf den Tod ihrer Mutter reagieren. Ich habe da besonders an meine eigene Mutter gedacht, an Chrissys Mutter und andere. Dann hat sie mich gefragt, ob ich damit auch Kanye meine, als Dr. West gestorben ist. Und ich habe ihr gesagt, dass es mir nicht zustehe, darüber zu urteilen, denn wir waren uns nie so nahe, dass wir uns über Trauer ausgetauscht haben, auch wenn wir viele tolle Musik zusammen gemacht haben." Also viel Lärm um nichts.