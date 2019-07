Allgemein | STAR NEWS

Joey Kelly: Auf nach China!

Niemand liebt anstrengende Herausforderungen mehr als Joey Kelly (46). Da wundert es wohl auch nicht, dass der Musiker, der heutzutage vor allem als Extremsportler in Erscheinung tritt, sich für eine geplante Reise etwas ganz Besonderes überlegt hat.

Im Bully nach China

Das ehemalige Mitglied der Kelly Family will mit seinem 17-jährigen Sohn Luke nach China reisen. Doch wo Normalsterbliche einen Flug buchen und die größte Anstrengung in der Warteschlange der Sicherheitskontrolle zu erwarten ist, hat der Star einen ungewöhnlichen Weg gewählt: Er will mit einem VW-Bus anreisen. Und wer "VW Bus" sagt, spricht in der Regel nicht über das neueste Modell. Joey und Luke werden sich in einem über 50 Jahre alten Gefährt, dass sie selbst restauriert haben, auf den Weg ins Reich der Mitte machen.

Joey Kelly ist gut vorbereitet

Allzu viel Umstellung ist da gar nicht erforderlich, glaubt der Star. "Das ist wie bei der Kelly Family früher, nur, dass wir nur zu zweit sind. Wir waren damals zwar klein, aber wir haben früher zu acht oder zu zehnt in so einem Bus geschlafen" erinnert sich Joey Kelly bei 'Stern TV'. Nun ist der Musiker zwar für seine Ausdauer bekannt, schließlich läuft er leidenschaftlich gern Marathons, doch 12.000 Kilometer in einem alten Bus sind dann noch mal wieder eine neue Dimension. Da kann man Luke und Joey Kelly nur alles Gute wünschen.

