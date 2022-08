Allgemein | STAR NEWS

Joey Kelly und die Kelly Family: Reise in die Vergangenheit

DE Deutsche Promis - Die Kelly-Family ist weiterhin Kult: Joey Kelly (49) hat sich für eine Doku ein paar seiner Geschwister geschnappt und sich im legendären Tour-Bus auf die Reise gemacht. Aber das Gefährt musste für 'The Kelly Family - Die Reise geht weiter' erstmal wieder auf Trab gebracht werden.

Halbes Jahr gewerkelt

Der Künstler hatte sich dabei ganz schön viel vorgenommen. "Das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis er lackiert war, TÜV hatte und Motor und alles was gemacht werden musste", beschrieb Joey gegenüber 'RTLZWEI' die Restaurierung des Buses, der vor dreißig Jahren die Familie durch die Welt fuhr. Der Gitarrist konnte sich beim Werkeln nicht auf seine zahlreichen Brüder und Schwestern verlassen: "Das war meine Aufgabe. Das habe ich früher schon gemacht und kann es heute noch." Auch nicht alle seiner zehn lebenden Geschwister begleiten ihn bei dem von ihm beschriebenen "Mammut-Projekt". Mit Kathy, Caroline, Jimmy, Patricia, John und Paul schwelgen vor allem die älteren von ihnen mit ihm in Erinnerungen.

Joey Kelly traf auf alte Bekannte

Zusammen fuhren die Kellys mit ihrem Bus dann durch Europa und trafen auf alte Bekannte. "Dort, wo ich geboren bin, war ich 45 Jahre nicht und ich habe eine Frau getroffen, die 94 ist und die meiner Mutter früher geholfen hat mit den Kindern", erzählte Joey Kelly. "Und sie sagte, als Jimmy und ich da standen, Joey, du warst der gute und Jimmy war immer der Spitzbub." Der Bus erregte überall Aufsehen, was seine Insassen schon sehr freute. "Überall wo wir mit dem Bus angehalten haben, waren sofort Leute da und wollten Fotos machen. Ob es in Paris war oder in Spanien oder in Irland oder in Rom - überall."

Für seine Schwester Patricia war Paris als Station sehr wichtig, denn dort hatte sich vor Jahrzehnten das berufliche Schicksal ihrer Musikerfamilie geändert: "Wir waren auf der Straße und in der Metro und wir haben in dem Moment die Vision gehabt, eines Tages werden wir ein Stadion füllen. Jahre später ist es wahr geworden. Da entstand für mich die Kelly Family neu." Riesige Stadien mögen sie heute zwar nicht mehr füllen, aber Joey Kelly & Co. haben noch immer eine große Anziehungskraft - ab dem 5. September können ihre Fans mit ihnen auf RTLZWEI auf Reisen gehen.

Bild: © RTLZWEI / Marc Bremer