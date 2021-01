Allgemein | STAR NEWS

Joe Bidens Twitter-Konto: 11 Politiker und Chrissy Teigen

DE Showbiz - Der Twitter-Account @POTUS — President of the United States — ist jetzt in den Händen des frisch vereidigten Amtsinhabers Joe Biden (78). Klar, dass die Welt genau darauf schaut, wem der mächtigste Mann der Welt auf Social Media folgt. Die Zusammenstellung ist in der Tat interessant, denn außer 11 Offiziellen aus dem Weißen Haus findet sich auch Chrissy Teigen (35) auf der Liste.

"Bitte folgen!"

Das Model, das mittlerweile vor allem als Lifestyle-Guru seine Follower sammelt, hatte mehr oder minder selbst darum gebeten: Chrissy gehört zu denjenigen, die Bidens Vorgänger Donald Trump (74) stets lautstark kritisiert hatten, was bei dem natürlich sofort zu einer Twitter-Blockade geführt hatte. Am Mittwoch schrieb sie daraufhin an Joe Bidens persönlichen Account: "Hallo, Joe Biden, der Präsident hat mich vier Jahre lang geblockt, kann ich jetzt ein 'Folgen' bekommen, bitte." Ihr Wunsch ging schon kurz darauf in Erfüllung, und auch am Donnerstagmorgen ist Chrissy der bislang einzige Promi mit einem Twitter-Draht zum Weißen Haus.

Chrissy Teigen freut sich

Die Frau von Schmusesänger John Legend (42, 'Love Me Now') konnte sich vor Begeisterung kaum einkriegen: "Oh mein Gott, ich kann endlich die Tweets des Präsidenten sehen und sie werden wohl nicht total verrückt sein." Schon wenige Minuten später wurde ihr allerdings bewusst, dass Social Media natürlich keine Einbahnstraße ist und der Präsident natürlich auch ihre Postings lesen kann. "Ich sollte vielleicht nie wieder tweeten", lautete ein kleinlauter Eintrag des Models. Der Politiker und das Model sowie ihr Mann kennen sich übrigens persönlich: Chrissy und John Legend hatten Joe Biden im Wahlkampf tatkräftig unter die Arme gegriffen und ihn auf seinen Kundgebungen unterstützt.

Unter den anderen Konten, denen der offizielle Account von Joe Biden folgt, befinden sich der von Vizepräsidentin Kamala Harris und von Kate Bedingfield, der Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses. Gute Gesellschaft für Chrissy Teigen!