Joachim Llambi redet gern Klartext: Bloß nicht anschweigen!

DE Deutsche Promis - Tanzprofi Joachim Llambi (58) hält mit seiner Meinung nicht hinterm Bug. Davon können die hoffnungsfrohen Kandidat*innen bei 'Let's Dance' ein Lied singen. Ebenso Moderator Daniel Hartwich, mit dem er ständig frotzelt und wo es manchmal auch richtig knallt.

Kein Anschweigen im Restaurant

Aber dann ist auch wieder gut, denn der ehemalige Turniertänzer redet darüber, was ihm nicht passt und so etwas wünscht er sich auch im Privatleben, denn auch da kann Schweigen zu einer zerstören Beziehung führen. "Ich glaube, vieles könnte man vorher noch ändern oder sogar retten, wenn man auch kritische Dinge anspricht", befand der Star gegenüber 'Gala'. "Wenn man sich mal überlegt, wie viele Ehepaare sich im Restaurant gegenübersitzen und anschweigen!" Ihm würde das wohl nicht passieren.

Bei seinen Töchtern wird Joachim Llambi schwach

Allerdings hat auch Joachim Llambi seine Meisterinnen gefunden und das sind seine beiden erwachsenen Töchter. Denen kann der Unternehmer manchmal nichts entgegensetzen. "Die wickeln den Papa schon ordentlich um den Finger", seufzte er. Und noch eine andere Promi-Tochter hat es ihm angetan.

Boris Beckers Nachwuchs Anna Ermakova (23) kam, sah und siegte bei der aktuellen 'Let's Dance'-Staffel. Ihr gelang etwas, was vorher noch niemanden in einem Finale gelang: Sie bekam für ihre Darbietungen mit Tanzpartner Valentin Lusin gleich dreimal die volle Punktzahl der Jury. Joachim Llambi war ganz verzückt: "Du bist für mich 'One in a Million'!"

Bild: Rolf Vennenbernd/picture-alliance/Cover Images