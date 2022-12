Allgemein | STAR NEWS

„Drei Rippen gebrochen“: ‚Let’s Dance‘-Juror Joachim Llambi bei TV-Show verletzt

DE Deutsche Promis - Dass sich Joachim Llambi (58) vor schwierigen Aufgaben drückt, kann man ihm wirklich nicht nachsagen. Am Wochenende gab der 'Let's Dance'-Juror bei 'Schlag den Star' alles — und trug eine schmerzhafte Verletzung davon.

"Jetzt tut's richtig weh"

Der TV-Mann trat am Sonnabend (17. Dezember) gegen DJ Bobo (54) an. Ein spannendes Duell, welches seine Tücken hatte. Denn schon im vierten von 13 Spielen legte sich der Tanz-Experte beim so genannten Eis-Penaltyschießen flach, direkt auf die Rippen. Trotz Schmerzen kämpfte er weiter und trug den Sieg gegen den Schweizer Musiker davon. Da schien es ihm noch einigermaßen gut zu gehen: "Es war ein super Abend. Die sofortige Betreuung, als ich mich zweimal auf die Rippe gelegt habe, war super. Tolles Team, perfekt organisiert." Der Star fügte jedoch hinzu: "Jetzt tut's richtig weh."

Joachim Llambi gibt Diagnose bekannt

Kein Wunder, denn am Folgetag schrieb Joachim Llambi auf Instagram: "Wünsche allen einen schönen 4. Advent. Leider habe ich mir 3 Rippen gebrochen." Spaß hatte er wohl dennoch, allein schon, weil er mit DJ Bobo einen würdigen Gegner hatte, wie er am Ende der Sendung betont hatte. "Weil er ein absoluter Ehrenmann ist, immer fair. Mit DJ Bobo immer wieder gerne." Der ärgerte sich indes über die Niederlage: "Dass ich am Schluss dann so schnell abgegeben habe, hat mich am meisten selbst genervt." Immerhin hat er die Show ohne Blessuren überstanden — im Gegensatz zu Joachim Llambi.

Bild: Horst Galuschka/picture-alliance/Cover Images