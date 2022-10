Allgemein | STAR NEWS

Jetzt geht’s ans Geld: Nach Adidas-Trennung ist Kanye West kein Milliardär mehr

DE Showbiz - Kanye West (45) geht schon seit längerem immer wieder mit einer virtuellen Abrissbirne auf seinen eigenen Ruf los. Zunächst waren es vor allem persönliche Beleidigungen auf Social Media, die am Image des Rappers ('Gold Digger') und Unternehmers kratzten.

Adidas zieht Konsequenzen

Doch seit der Ex-Mann von Kim Kardashian (42) mit antisemitischen Sprüchen von sich reden macht und diese auch trotz guten Zuredens nicht zurücknahm, ist das Maß voll — immer mehr Geschäftsbeziehungen finden ein umrühmliches Ende. Nachdem bereits seine Kreativagentur Creative Artists Agency (CAA) auf Abstand ging, wurde der Druck auf seinen wichtigsten Partner Adidas immer größer, die Zusammenarbeit zu beenden. Jetzt hat der deutsche Sportartikelhersteller Konsequenzen gezogen — und die werden sich auch auf Kanyes Bankkonto bemerkbar machen.

Kanye West verliert Milliarden

Kanye Wests finanzieller Wert basierte vor allem auf der lukrativen Zusammenarbeit mit Adidas für sein Streetwear-Label Yeezy. Diese, so das Wirtschaftsmagazin 'Forbes', ist rund 1,5 Milliarden Dollar wert und spülte den Superstar in die Sphären der Superreichen. Noch vor wenigen Tagen hatte der Rapper getönt: "Ich kann antisemitischen Sch*** sagen und Adidas kann mich nicht fallen lassen." Können sie wohl, zumal die Firma sich auch Druck von außen ausgesetzt sah, nicht mehr mit Kanye zu arbeiten. Nachdem Adidas Anfang Oktober noch erklärt hatte, man werde den Vertrag überprüfen, hieß es am Dienstag (25. Oktober): "Die Firma hat sich entschlossen, die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden." Jetzt schaut Kanye West von draußen aufs Milliardärs-Paradies: Er soll ohne Yeezy "nur" noch 400 Millionen Dollar wert sein.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images