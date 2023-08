Allgemein | STAR NEWS

Jessie J wehrt sich gegen Bodyshamer: “Dieser Körper ist weg”

DE Showbiz - Stars, die Mütter geworden sind, präsentieren sich oft schon wenige Wochen nach der Geburt auf Social Media mit einem Körper, den die meisten von uns nicht einmal mit ausgedehnten Sessions im Gym hinbekämen. Herkömmliche Frauen brauchen oft Jahre, um das Schwangerschaftsgewicht wieder loszuwerden, viele schaffen es gar nicht. Und Jessie J (35) will es gar nicht erst versuchen.

"Alles zur rechten Zeit"

Die Sängerin brachte im Mai ihr erstes Kind zur Welt. Ein besonderes Geschenk für die Musikerin und ihren Freund, Basketball-Profi Chanan Safir Colman, denn bevor der kleine Sky geboren wurde, hatte Jessie eine Fehlgeburt. “2021 verlor ich ein Baby, aber ich habe nie die Hoffnung verloren”, schrieb sie kurz nach der Geburt auf Instagram. “Niemals, nicht einen Moment. Ich habe immer gehofft, dass, egal wie ich Mutter werde, alles zur rechten Zeit kommt.” Jetzt ist ihr Glück perfekt, und Jessie will sich daher auch gar nicht auf Nebenschauplätzen mit Problemen herumschlagen, die für sie keine Probleme sind.

Jessie J will nicht zurückblicken

Wie zum Beispiel die zusätzlichen Pfunde, die eine Schwangerschaft unweigerlich mit sich bringt. Mehrere Fans hätten sie darauf angesprochen, so Jessie J. "Einige haben gesagt: 'Ich kann mir vorstellen, dass du es kaum erwarten kannst, deinen Körper wiederzubekommen", berichtete die Musikerin in ihrer Instagram Story. "Meine Antwort ist… Ich will gar nicht zurückgehen. Der Körper ist weg. Ich will, dass mein Körper vorwärts geht. Ich bewege meinen Körper nach vorn. So wird es gemacht, Ladies. Nehmt diesen Kööööörper an!!" Die Sängerin und ihr Freund leben ihre Beziehung abseits des Rampenlicht. Chanan und Jessie J sollen seit 2021 zusammen sein.

Bild: Cover Images/INSTARimages.com