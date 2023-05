Allgemein | STAR NEWS

Jessie J ist Mama geworden: Überglücklich über ihren Sohn

DE Showbiz - Sängerin Jessie J (35) verkündete auf Instagram voller Freude, dass sie Mutter eines kleinen Jungens geworden ist. Für die Musikerin, die im November 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist ein Traum in Erfüllung gegangen.

“Ich fliege in Liebe”

Die Britin hatte im Januar ihren Fans die frohe Kunde mitteilen können, dass sie wieder schwanger sei und nun war es auch Social Media, wo sie am Freitag (19. Mai) die Ankunft des neuen Erdenbürgers verbreiten konnte. "Vor einer Woche hat sich mein ganzes Leben verändert", begann die neue Mama. "Mein Sohn kam auf diese Welt und mein Herz wurde doppelt so groß. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Ich fliege in Liebe. Er ist magisch. Mit ihm sind alle meine Träume wahr geworden. Er ist meine ganze (Welt). Ihm und mir geht es gut. Ich genieße jede Sekunde und kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich da ist, mir gehört und hier ist." Sie machte klar, dass sie sich für eine Weile von Instagram verabschiedet und sich ganz auf ihre Mutterrolle konzentrieren möchte.

Jessie J bedankte sich bei den Fans

Jessie J bedankte sich auch bei ihren Fans, die seit ihrer Fehlgeburt vor anderthalb Jahren eine Stütze mit den aufmunternden Kommentaren waren. "Allen, die meinen Weg bis zu diesem Moment verfolgt haben, danke ich für ihre anhaltende Liebe und Unterstützung." Wer jetzt aber den Namen oder das genaue Geburtsdatum wissen wollte, wurde enttäuscht. Zumindest der Papa ist bekannt: Es ist der Basketballspieler Chanan Safir Colman, mit dem die Engländerin seit über einem Jahr zusammen ist. Das Paar war im März 2022 zusammen in der Karibik gesehen worden und im April erwischten die Paparazzi sie beim Knutschen. Und nun sind Jessie J und Chanan Safir Colman stolze Eltern eines kleinen Jungen.

Bild: Cover Images/INSTARimages.com