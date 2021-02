Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Dschungelkönigin wird Schauspielerin

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (28) steht gern vor der Kamera, das hat sie nicht zuletzt auch in der RTL-Show 'Ich bin ein Star – holt mich hier raus' bewiesen. Jetzt kann die Dschungelkönigin endlich auch ihr Talent als Schauspielerin beweisen.

Jenny Frankhauser wird Schauspielerin

Die Schwester von Daniela Katzenberger wird am 11. und 12. Februar auf RTL2 in Scripted-Reality-Seifenoper 'Krass Schule' zu sehen sein. Jenny spielt eine Psychologin an einer Gesamtschule, die stets ein offenes Ohr für die Nöte der Schüler hat und mit ihnen über wichtige Themen wie Selbstliebe und Akzeptanz spricht. Jenny freut sich, dass sie dem TV-Publikum dabei eine andere Seite von sich zeigen kann.

"Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ich finde es sehr spannend, mal in die Schauspielbranche reinschnuppern zu können", sagte sie gegenüber 'Bild'. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, selbst Lehrerin zu sein, lachte sie: Sie sei "ein viel zu krasser Quatschkopf" und "ob die Schüler am Ende dann auch etwas lernen, ist die Frage". Sie selbst sei "der absolute Klassenclown" gewesen.

Liebe dich so, wie du bist

In den Folgen 309 und 310 der Endlos-Soap, an denen Jenny mitgewirkt hat, steht das Thema Selbstliebe ganz besonders im Fokus. Als Schulpsychologin betreut sie eine Schülerin, die von Selbstzweifeln zerfressen ist, und bringt das Thema im Rahmen eines Self-Loving-Projektes auf den Stundenplan. So können zumindest die Schüler, die diese Woche 'Krass Schule' schauen, noch etwas von Jenny Frankhauser lernen!