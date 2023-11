Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger über den Einzug ihrer Mutter bei ‘Promi Big Brother’: “Die wollen, dass es scheppert”

DE Deutsche Promis - Daniela Katzenberger (37) hat Iris Klein (56) gute Ratschläge gegeben, bevor diese in den Container von 'Promi Big Brother' zog. Bis zum großen Einzugs-Abend war die Teilnahme ihrer Mutter geheim gehalten worden, auch wenn es bereits Spekulationen gab, dass die TV-Persönlichkeit und ihr Noch-Mann Peter Klein (56) aufeinandertreffen würden.

“Man darf ja noch träumen dürfen"

Peter, mit dem sie sich seit Monaten einen Rosenkrieg liefert, blieb erstaunlich ruhig, als seine Frau am Montagabend als letzte das 'Promi Big Brother'-Haus betrat. "Ich habe gehofft, dass es nicht so ist. Aber jetzt ist es so, ich bin ruhig. Ich bin ein erwachsener Mensch. ICH bin erwachsen. Hör’ auf meine Worte", kommentierte er. Daniele Katzenberger macht sich indes Sorgen um Mama, von der sie weiß, dass sie "sehr emotional ist", wie die Katze in ihrer Instagram Story erklärte. So hofft sie darauf, dass Iris sich "im Griff hat, so gut es geht, dass sie da nicht mit Messern schmeißt." Die Katze drückt die Daumen, dass alles ruhig bleibt: "Am Ende des Tages hoffe ich, dass beide lebend den Container verlassen. Man darf ja noch träumen dürfen."

Daniela Katzenberger erwartet Zoff

"Aber klar, ich weiß, warum die zusammen gecastet wurden – der Peter und meine Mutter. Die wollen, dass es da scheppert", fasste Daniela Katzenberger die Situation und damit eigentlich das ganze Konzept von 'Big Brother' — ob Promi oder Normalsterbliche — zusammen. Sie habe Mama daher ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie sich verhalten sollte, ganz besonders zum Einstieg: "Vielleicht einfach ein Hallo? Man muss sich ja nicht die Zunge in den Hals stecken oder um den Hals fallen." Einen Rat, den Iris sich wohl gemerkt hatte, denn sie betrat das Haus mit den Worten: "Guten Tag, mein Name ist Klein."

Die Hoffnung der Katze, ihre Mutter könne mit dem Auftritt bei 'Promi Big Brother' die letzten Monate hinter sich lassen, hört sich indes eher an wie das Pfeifen im Walde. Denn wie Daniela Katzenberger schon ganz richtig feststellte, setzen die Macher auf Schepper-Potenzial, und davon bieten ihre Mutter und deren Ex genug.

Bild: Christian Charisius/picture-alliance/Cover Images