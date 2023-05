Allgemein | STAR NEWS

Jenny Elvers: Warum sie jetzt in die Politik einsteigen will

DE Deutsche Promis - Was die Deutsche Bahn so alles kann! Während es mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in den letzten Jahren immer weniger klappt, inspiriert das Transportunternehmen zumindest. Zumindest bei Jenny Elvers (51) haben die Aktivitäten des Dienstleisters dazu geführt, dass sie neue Talente freischaufeln will. Denn die Schauspielerin und Reality-Queen will in die Politik.

Etwas zurückgeben

Der geplante Bau einer neuen Schnelltrasse durch ihre alte Heimat in der Lüneburger Heide weckte das Interesse des Stars. "Die Menschen sind hier alle dagegen, ich werde mich dagegen stark machen", berichtete Jenny gegenüber 'Bild'. Sie hofft, mit ihren vielen Kontakten und ihrem Öffentlichkeitsprofil etwas bewegen zu können: "Die richtigen Leute zu aktivieren, ist eine große Stärke von mir. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will, die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan." Zum Beispiel wählten sie Jenny hier einst zur Heidekönigin, und noch heute nimmt sie dort an Umzügen teil. "Meine Heimat, die Lüneburger Heide, liegt mir sehr am Herzen.“

In dieser Partei will Jenny Elvers aktiv werden

In welcher Partei sie ihre politischen Ambitionen umsetzen will, weiß Jenny Elvers auch schon: "Ich werde in die CDU eintreten. Ich möchte mich in der Lokalpolitik einbringen." Bei einem Besuch im Bundestag traf sie jetzt schon auf CDU-Boss Friedrich Merz, zudem soll sie bereits der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann die Zusage abgerungen haben, sich vor Ort in der Heide ein Bild zu machen.

Auch sonst tut sich so Einiges im Leben des Stars. Am Rande einer Veranstaltung erklärte sie auf Nachfrage von RTL: "Ja, ich date!" Da hat Jenny Elvers in der nahen Zukunft wahrscheinlich alle Hände voll zu tun.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images