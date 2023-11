Allgemein | STAR NEWS

Alkohol-Rückfall: Tragische Entwicklung bei Jenny Elvers – das steckt dahinter

DE Deutsche Promis - Das Image, welches Jenny Elvers (51) jahrelang abzuschütteln versuchte, ist wieder da. 2012 lallte sie sich die Schauspielerin ('Männerpension') durch ein Live-Interview in der NDR-Show 'DAS' — noch heute wird sie darauf angesprochen. Das wird jetzt unter Umständen wieder häufiger passieren.

Im Griff der Depression

Am 31. Oktober wurde der Star betrunken am Steuer erwischt, wie 'Bild' meldete. Jenny hatte im brandenburgischen Wittstock/Dosse auffällig geparkt, wurde zum Pusten gebeten — 1,7 Promille Atemalkohol. Ihre Fahrt nach Berlin, die in Hamburg begonnen hatte, musste sie mit dem Taxi fortführen. Das ist umso tragischer, weil sie in den letzten Jahren eigentlich den Eindruck erweckt hatte, ihre Alkohol-Vergangenheit liege weit hinter ihr. Ihr trauriges Geständnis dem Boulevardblatt gegenüber: "Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merk: Ich muss aufpassen."

Jenny Elvers entschuldigt sich

Jenny Elvers ist einfach nur erleichtert, dass durch ihre Aktion niemand zu Schaden kam: "Vor allem möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich in Kauf genommen habe, andere Personen durch mein Fahren unter Alkohol und Tabletten zu gefährden." Auch auf Instagram trat die Schauspielerin nach Bekanntwerden des Zwischenfalls Abbitte: "Menschen machen Fehler, wenn es ihnen nicht gut geht — wenn eine Depression mit voller Wucht zuschlägt — sich niemandem anzuvertrauen, ein eigenes Ventil zu suchen, ist so dumm und fahrlässig wie nur irgendwas. Es tut mir unendlich leid, ich wollte niemanden mit reinziehen, niemanden verletzen." Immerhin zeigt sich Jenny Elvers zuversichtlich: "Ich bekomme das wieder hin. Danke für die Hilfe!"

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images