Jenny Elvers: Trauer um ein geliebtes Haustier

DE Deutsche Promis - Wer selbst ein Tier hat und daran mit ganzem Herzen hängt, leidet jetzt wahrscheinlich mit Jenny Elvers (48). Die Schauspielerin ('Männerpension') trauert um ihre Hündin Emma.

Trauer auf Instagram

Auf Instagram teilte Jenny ein Schwarzweiß-Foto, auf dem der kleine Vierbeiner scheinbar im Tiefschlaf liegt. "Ich stell mir vor, Du würdest nur schlafen...kleine Emma", schrieb der Star neben einem traurigen Emoji und einem schwarzen Herz. Auch Sohn Paul zeigte sich auf seinem Social-Media-Kanal betroffen vom Verlust des kleinen Familienmitglieds, postete in seiner Instagram Story das Tattoo eines Pfotenabdrucks.

Jenny Elvers ist nicht allein

Ihre Follower konnten Jennys Schmerz gut nachvollziehen, kondolierten zu Hunderten. Auch Promis ließen dem blonden Star um ihre Anteilnahme wissen. "Oh Mann, was für eine Zeit. Als ob alles nicht schon schlimm genug ist! Jenny, ich drück Dich einfach mal fest", schrieb Claudia Effenberg, während Influencer Riccardo Simonetti wohl genau wusste, wie Jenny sich gerade fühlt: "Das tut so weh, wenn man sich von seinem Hund verabschieden muss! Mein Beileid." Boxerin Regina Halmich zeigte sich ebenfalls betroffen: "Diesen Schmerz, wenn das geliebte Tier geht, verstehen nur Hundehalter." Was genau zu Emmas Tod geführt hatte, verriet Jenny Elvers nicht.