Allgemein | STAR NEWS

Jenny Elvers: Hat sie einen Neuen?

Hat das Singe-Dasein für Jenny Elvers (46) etwa ein Ende?

Die Schauspielerin ('Männerpension') und Reality-Ikone sorgte am vergangenen Wochenende [26. Januar] beim Deutschen Filmball für allerlei Gesprächsstoff. Denn Jenny Elvers war nicht allein zu dem exklusiven Event im Münchner Hotel Bayerischer Hof erschienen, genug Grund also für die Anwesenden, etwas genauer hinzusehen — schließlich ist die endgültige Trennung von On/Off-Freund Steffen von der Beeck (44) schon eine Weile her. 'Bunte.de' bohrte nach, wollte vor laufenden Kamera wissen, was "der Mann" denn von Jenny Elvers' stylischem Glitzer-Outfit hielt. Für die Fans der Blondine gab es aber leider gleich eine Enttäuschung: "Also, der Mann dazu bin ich nicht", beeilte sich der Herr an ihrer Seite zu sagen, fuhr dann allerdings fort: "(Das Outfit) spricht für sich, würd ich sagen." Was genau führte Jennys geheimnisvolle Begleitung also auf den schicken Society-Ball, ist er nicht vielleicht doch der neue Mann in ihrem Leben? Als der Interviewer nachhakte, stelle dieser klar: "Guter Bekannter, würd ich sagen. Filmproduzent und Anwalt." Jenny Elvers beeilte sich hinzuzufügen, dass die beiden gemeinsam einen Film gemacht hätten. Alexander von Reden heißt der gute Mann, und nein, er ist leider nicht DER neue Mann an Jenny Elvers' Seite, sondern lediglich ein "guter Freund". Immerhin sorgte der gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich mal wieder für ausreichend Gesprächsstoff — und das ist ja auch etwas.

© Cover Media